Центральная избирательная комиссия на заседании 15 мая приняла постановление о допуске всех пяти политических партий Узбекистана к участию в досрочных выборах президента, запланированных на 9 июля.

Согласно Избирательному кодексу, ЦИК после рассмотрения документов по разрешению участия в досрочных выборах президента, представленных Народно-демократической партией Узбекистана (НДПУ), Либерально-демократической партией Узбекистана (УзЛиДеП), Социал-демократической партией Узбекистана «Адолат», Экологической партией Узбекистана, а также демократической партией «Миллий тикланиш» дала им разрешение на участие в выборах.

В ходе заседания уполномоченным представителям политических партий выданы регистрационные удостоверения и бланки подписных листов. Теперь партии должны собрать подписи не менее 1% от общего числа всех избирателей Узбекистана. При этом в одном административно-территориальном образовании (Каракалпакстан, области и Ташкент) политическая партия может собрать не более 8% подписей от их общего числа.

После этого партия сможет подать документы в ЦИК для регистрации кандидата в президенты.

Имена кандидатов в президенты Узбекистана уже назвали все партии. Экологическая партия выдвигает своего лидера Абдушукура Хамзаева, Народно-демократическая партия — лидера Улугбека Иноятова, Социал-демократическая партия «Адолат» — бывшего первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а УзЛиДеП — действующего президента Шавката Мирзиёева. Партия «Миллий тикланиш» решила поддержать кандидата от УзЛиДеП.

Согласно обновлённой Конституции, срок полномочий президента Узбекистана продлён с 5 до 7 лет. Кроме того, сроки действующего президента «обнулены», то есть он сможет избираться главой государства ещё дважды.