11 мая состоялся внеочередной пленум исполнительного совета Экологической партии Узбекистана, на котором рассматривался вопрос выдвижения кандидата в президенты на предстоящем съезде партии.

Как сообщает УзА, партия «зелёных» планирует выдвинуть кандидатом на пост главы государства своего лидера Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.

Абдушукур Хамзаев — бывший заместитель главы Государственного комитета лесного хозяйства и экс-директор НИИ лесного хозяйства. Он был избран председателем партии в декабре прошлого года.

Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля. Партии должны официально выдвинуть кандидатов с 17 мая по 1 июня. Центральная избирательная комиссия должна завершить их регистрацию 6 июня.

Право на выдвижение кандидата в президенты имеют только политические партии. В Узбекистане зарегистрировано пять партий.