Народно-демократическая партия Узбекистана выдвигает кандидатом в президенты на досрочных выборах 9 июля своего лидера Улугбека Ильясовича Иноятова.

Как сообщает УзА, кандидатура была утверждена на внеочередном пленуме центрального совета партии 12 мая.

Улугбек Иноятов возглавил партию летом 2019 года. До этого с июня 2018 года он работал ректором Наманганского государственного университета, а ранее — в 2013—2018 годах — министром народного образования.

Ранее кандидата в президенты — также своего лидера — выдвинула Экологическая партия Узбекистана.

На президентских выборах 2021 года кандидатом в президенты от НДПУ была заместитель председателя партии Максуда Варисова.