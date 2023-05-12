Политический совет Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) 12 мая одобрил кандидатуру Шавката Миромоновича Мирзиёева для рассмотрения на предстоящем съезде по выдвижению кандидата для участия в досрочных выборах главы государства 9 июля. Об этом сообщила пресс-служба партии.

На заседании говорилось, что за последние несколько лет под руководством действующего президента, который в 2016 и 2021 годах также выдвигался от УзЛиДеП, достигнуты успехи в разных сферах.

«Будущее страны, требования стремительного времени возлагают на УзЛиДеП ответственность выставления в качестве кандидата на предстоящих выборах личность, способную обеспечить твёрдое и последовательное продвижение по пути текущих реформ, продолжить реализацию на новом уровне такой сложной задачи, как реформирование общества», — отмечается в заявлении партии.

Фото: УзЛиДеП.

К настоящему времени имена кандидатов в президенты назвали все партии, кроме «Миллий тикланиш».

Экологическая партия выдвигает своего лидера Абдушукура Хамзаева, Народно-демократическая партия — Улугбека Иноятова, Социал-демократическая партия «Адолат» — Робахон Махмудову.