Стало известно имя третьего кандидата в президенты на досрочных выборах, запланированных на 9 июля. Как сообщает Telegram-канал газеты «Янги Узбекистон», Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») одобрила кандидатуру Робахон Анваровны Махмудовой для рассмотрения на предстоящем съезде по выдвижению кандидата.

Робахон Махмудова с июля 2020 года работает первым заместителем председателя Верховного суда Узбекистана — председателем судебной коллегии по административным делам.

Она родилась в 1958 году в Фергане, ранее работала председателем суда по уголовным делам Ферганской области и заведующей Народной приёмной президента Узбекистана по Ферганской области. Была председателем Комитета Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения.