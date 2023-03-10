Из проекта закона о Конституции Узбекистана в новой редакции, принятого Законодательной палатой Олий Мажлиса 10 марта, после критики общественности исключено слово «духовность».

Как мы писали, Конституцию предлагалось дополнить возможностью ограничения права на поиск, получение и распространение информации в целях «защиты здоровья и духовности народа» (на узбекском языке — «халқнинг соғлиғи ва маънавияти»).

Вице-спикер Законодательной палаты Одилжон Тожиев сообщил, что в связи с критикой общественности предлагаемая норма отредактирована и теперь звучит так: «защиты здоровья населения, общественной нравственности» («аҳолининг соғлиғи, ижтимоий ахлоқ»).

Это ограничение планируется отразить в статье 33 Конституции в новой редакции. Закон должен быть рассмотрен в Сенате, а затем опубликован в печати до проведения референдума, который назначен на 30 апреля.

Ограничение права на информацию в целях защиты здоровья населения и общественной нравственности предусмотрено как в национальном законодательстве, так и в международных документах, отметил Одилжон Тожиев.

Например, в статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах говорится, что каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения, это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи.

Однако пользование этим правом налагает «особые обязанности и особую ответственность». Следовательно, оно «может быть сопряжено с некоторыми ограничениями, которые должны быть установлены законом и являться необходимыми для уважения прав и репутации других лиц, а также для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения» (в англоязычной версии документа — «public health or morals»).

Комитет ООН по правам человека отмечает, что органы здравоохранения могут препятствовать осуществлению права на свободу выражения мнения в случаях, когда государство должно своевременно отреагировать на серьёзные угрозы для здоровья населения.

Комитет также подчёркивает: «Понятие нравственности складывается на основе многих общественных, философских и религиозных традиций; следовательно, ограничения… с целью защиты нравственности не должны основываться на принципах, вытекающих исключительно из одной единственной традиции».

Этот вопрос должен включать в себя всё многообразие видений, имеющихся в обществе, при рассмотрении ограничений по причинам морали вместе с вопросами универсальности прав человека и принципом недискриминации, считают в комитете.

«Новая Конституция»

Как мы сообщали ранее, по заявлению депутатов, текст Конституции планируется обновить на 65%: число статей увеличить с нынешних 128 до 155 (+27), норм — с 275 до 434 (+159). Поэтому сейчас речь идёт не о «внесении изменений и дополнений в Конституцию», как объявлялось ранее, а о принятии «Конституцию в новой редакции». Соответственно изменено название проекта конституционного закона.

В мае 2022 года первый вице-спикер Законодательной палаты Акмаль Саидов отмечал, что «речь идёт об изменениях и дополнениях в Конституцию».

«В целом, Конституция 1992 года не полностью реализовала свой потенциал, она в силе. Надо говорить, какие будут изменения и дополнения, где есть отставание», — заявлял он.

В августе Одилжон Тожиев также говорил, что «это не будет новая Конституция, действующая Конституция будет доведена до усовершенствованного уровня».

«Если пройдёт референдум и эта Конституция будет принята, она останется Конституцией, принятой в 1992 году и 30-летие которой отмечается в этом году. Её возраст не будет обнулён», — подчёркивал он.

При этом в июне сенатор Садык Сафаев в одном из интервью использовал фразу «новая Конституция». Он отмечал, что её принятие даст возможность всем гражданам, в том числе действующему президенту, участвовать в выборах главы государства.