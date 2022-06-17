Если будет принята новая Конституция Узбекистана, действующий президент Шавкат Мирзиёев сможет вновь участвовать в выборах главы государства. Об этом в интервью Kun.uz сказал первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

Журналист издания отметил, что когда речь заходит о конституционной реформе, многие люди в интернете делают предположение, что основная цель внесения поправок в Основной закон — это обнуление и продление сроков действующего президента.

Отвечая на это, сенатор заявил, что в необходимости внесения изменений в Конституцию никто не сомневается.

«В то же время, давайте скажем это открыто, если новая Конституция будет принята, то она, конечно, создаст возможность всем гражданам, в том числе нынешнему президенту, участвовать в выборах по новой Конституции. Воспользуется ли президент этой возможностью, этим правом или нет, зависит в первую очередь от этой личности и партии, которая его выдвигает. Но это право у него будет», — подчеркнул Садык Сафаев.

Он отметил, что таков международный опыт: «Новая Конституция — это создание нового правового пространства».

«Если вы спросите моё личное мнение, то исходя из опыта и как человек, анализирующий международную ситуацию, я должен сказать, что мы сегодня живем в опасном мире, крайне опасном мире. С каждым днём ситуация усложняется. Это не может не оказывать негативных последствий в том числе и на нашу страну. Но нам, несмотря на это, нужно продолжать реформы. И я убежден, что у человека, начавшего эти реформы, должна быть возможность довести их до конца. Я могу спорить об этом с кем угодно и где угодно», — сказал он.

Первый замглавы Сената подчеркнул, что последние пять лет показали, что президент Шавкат Мирзиёев «не является политиком, цепляющимся за власть зубами и когтями».

«Мы видим, что он человек, посвятивший свою жизнь служению стране и Родине. Мы видим, сколько усилий он прилагает, чтобы облегчить бремя наших людей, обеспечить их благополучие, их будущее», — сказал сенатор.

По словам Садыка Сафаева, крупнейшие страны мира сегодня «признают Шавката Мирзиёева как лидера новой формации за работу, проделанную за последние пять лет как внутри страны, так и во внешней политике».

«Это огромное достижение и поддержка для нашей страны и народа, мы не имеем права это потерять. В современном опасном мире нашему народу нужен именно признанный во всём мире лидер», — подчеркнул он.

Сенатор привёз в пример период пандемии коронавируса. Когда даже в самых сильных государствах наблюдался глубокий кризис, «в Узбекистане в сплочении всего народа, сплочении всех слоев населения, правительства и неправительственных организаций, выходе из кризиса большую роль сыграл президент».

«Еще раз хочу сказать, что если мы примем новую Конституцию, это создаст для нас новые возможности. В то же время я думаю, что для нас важным вопросом является обеспечение преемственности и последовательности наших реформ и политики. А это связано с именем президента Шавката Миромоновича Мирзиёева. Я не знаю, какое решение примет этот человек, но лично я сторонник того, чтобы обеспечить эту преемственность», — заявил Садык Сафаев.

Отметим, что на платформе по приёму предложений по поправкам в Конституцию имеются как предложения о сокращении президентского срока с пяти до четырёх лет и запрете одному человеку занимать более двух президентских сроков «в течение своей жизни», так и предложения о продлении одного срока до 15−20 лет, а также допустимости третьего срока и продолжения выдвижения кандидатуры «если президент очень хорошо исполняет свои обязанности».