Первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмаль Саидов, утверждённые главой комиссии по разработке поправок в Конституцию, на заседании кенгашей палат парламента 20 мая обосновал необходимость внесения изменений в Основной закон. Запись выступление первого вице-спикера и главы Национального центра по правам человека опубликовал Kun.uz.

В своём выступлении Акмаль Саидов провёл параллели между изменением конституций Узбекистана и Соединённых Штатов Америки. «Сейчас выдвигается новый конституционный подход, новая методологическая парадигма „Человек — общество — государство“», — сказал он.

«Я заглянул в историю. Например, в США первой конституцией была государственная конституция. Та конституция США, принятая в 1787 году, состоит из 7 статей, и в ней регулируются только вопросы, касающиеся органов государственной власти. Конгресс, президент, верховный суд, федеративные вопросы и так далее. [В ней] даже не было фразы „права человека“. Это можно назвать первой волной, то есть принятые в XVIII—XIX вв. конституции, можно сказать, были посвящены конституционному статусу государства. Это первое», — отметил он.

Конституции «второй волны» начали приниматься в ХХ веке, то есть до 1970−80-х годов, продолжил Акмаль Саидов. «Я называю их конституциями, посвящёнными правам человека», — указал он.

«Во всех конституциях, принятых в этот период, права человека начали выходить на первое место, то есть в конституции начало определяться место человека. В конституциях, принятых за последние 25−30 лет, стали добавляться институты гражданского общества… Например, если посмотреть на нашу действующую Конституцию, третий раздел называется „Общество и личность“. Не было слова „гражданство“, потому что в 90-е мы не много говорили о гражданском обществе. Теперь мы можем уверенно говорить, что у нас есть все основания говорить о гражданском обществе и личности», — сказал он.

В статье 32 Конституции Узбекистана предусмотрена возможность общественного контроля, в том числе за исполнительной властью, напомнил первый вице-спикер Законодательной палаты.

Далее Акмаль Саидов остановился на обсуждениях грядущих изменений в интернете, обвинив некоторых пользователей в непонимании сути реформ.

«Если понаблюдать на социальными сетями, многие не понимают, зачем нужна конституционная реформа. Поэтому я считаю, что создание пресс-службы комиссии по конституционным реформам… очень верно. Потому что мы сейчас должны объяснить обычным гражданам, зачем нужна конституционная реформа, в чем её необходимость», — заявил он.

«Там (в соцсетях — ред.) появились два-три малограмотных гения (чаласавод доҳийлар). Вот они и выступают. Есть те, кто, ещё не зная, какие изменения планируются в Конституцию, зачем они нужны, стоят впереди и выступают. Именно поэтому на пресс-службу возлагается большая ответственность. Нужно будет объединить здоровые мнения в нашем обществе и направить их в нужное русло», — сказал Акмаль Саидов.

«Конституция — это не догма, она должна быть программой для действий, — заявил он далее. — Она не что-то застывшее. Возьмём нас самих — человек рождается, развивается и так далее. Поэтому, я думаю, общество тоже развивается. Нужно ввести новые правила, которые соответствуют новому Узбекистану и его развитию».

«Эти гении не понимают, что мы не говорим о новой Конституции. Сейчас речь идёт об изменениях и дополнениях в Конституцию. В целом, Конституция 1992 года не полностью реализовала свой потенциал, она в силе. Надо говорить, какие будут изменения и дополнения, где есть отставание. Мы говорим о том, что будем развивать озвученные сейчас предложения. Тем самым каждый человек, каждый гражданин должен сказать: „Это моя Конституция“. Он должен найти в ней то, что ему нужно. Поэтому мы, в первую очередь депутаты Законодательной палаты, члены Сената, депутаты местных кенгашей должны первыми разъяснять суть и важность конституционной реформы», — подчеркнул глава конституционной комиссии.

В декабре прошлого года Акмаль Саидов публиковал статью о необходимости конституционной реформы. В ней говорится, что эта реформа может стать «жизненно важным инструментом содействия „лучшему управлению“» и способствовать «укреплению системы сдержек и противовесов между ветвями власти, большей подотчётности, прозрачности, участию и предсказуемости».

«Газета.uz» также публиковала колонку Комила Джалилова, который анализировал, какие изменения в Основном законе нужны, чтобы выстроить демократическую систему сдержек и противовесов ветвей власти, тем самым заложив основу для освобождения общества и государства от коррупции.