Первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмаль Саидов, утверждённые главой комиссии по разработке поправок в Конституцию, на заседании кенгашей палат парламента 20 мая обосновал необходимость внесения изменений в Основной закон. Запись выступление первого вице-спикера и главы Национального центра по правам человека опубликовал Kun.uz.
В своём выступлении Акмаль Саидов провёл параллели между изменением конституций Узбекистана и Соединённых Штатов Америки. «Сейчас выдвигается новый конституционный подход, новая методологическая парадигма „Человек — общество — государство“», — сказал он.
«Я заглянул в историю. Например, в США первой конституцией была государственная конституция. Та конституция США, принятая в 1787 году, состоит из 7 статей, и в ней регулируются только вопросы, касающиеся органов государственной власти. Конгресс, президент, верховный суд, федеративные вопросы и так далее. [В ней] даже не было фразы „права человека“. Это можно назвать первой волной, то есть принятые
в XVIII—XIX вв.конституции, можно сказать, были посвящены конституционному статусу государства. Это первое», — отметил он.
Конституции «второй волны» начали приниматься в ХХ веке, то есть до 1970−80-х годов, продолжил Акмаль Саидов. «Я называю их конституциями, посвящёнными правам человека», — указал он.
«Во всех конституциях, принятых в этот период, права человека начали выходить на первое место, то есть в конституции начало определяться место человека. В конституциях, принятых за последние 25−30 лет, стали добавляться институты гражданского общества… Например, если посмотреть на нашу действующую Конституцию, третий раздел называется „Общество и личность“. Не было слова „гражданство“, потому что в 90-е мы не много говорили о гражданском обществе. Теперь мы можем уверенно говорить, что у нас есть все основания говорить о гражданском обществе и личности», — сказал он.
В статье 32 Конституции Узбекистана предусмотрена возможность общественного контроля, в том числе за исполнительной властью, напомнил первый вице-спикер Законодательной палаты.
Далее Акмаль Саидов остановился на обсуждениях грядущих изменений в интернете, обвинив некоторых пользователей в непонимании сути реформ.
«Если понаблюдать на социальными сетями, многие не понимают, зачем нужна конституционная реформа. Поэтому я считаю, что создание пресс-службы комиссии по конституционным реформам… очень верно. Потому что мы сейчас должны объяснить обычным гражданам, зачем нужна конституционная реформа, в чем её необходимость», — заявил он.
«Там (в соцсетях — ред.) появились два-три малограмотных гения (чаласавод доҳийлар). Вот они и выступают. Есть те, кто, ещё не зная, какие изменения планируются в Конституцию, зачем они нужны, стоят впереди и выступают. Именно поэтому на пресс-службу возлагается большая ответственность. Нужно будет объединить здоровые мнения в нашем обществе и направить их в нужное русло», — сказал Акмаль Саидов.
«Конституция — это не догма, она должна быть программой для действий, — заявил он далее. — Она не что-то застывшее. Возьмём нас самих — человек рождается, развивается и так далее. Поэтому, я думаю, общество тоже развивается. Нужно ввести новые правила, которые соответствуют новому Узбекистану и его развитию».
«Эти гении не понимают, что мы не говорим о новой Конституции. Сейчас речь идёт об изменениях и дополнениях в Конституцию. В целом, Конституция 1992 года не полностью реализовала свой потенциал, она в силе. Надо говорить, какие будут изменения и дополнения, где есть отставание. Мы говорим о том, что будем развивать озвученные сейчас предложения. Тем самым каждый человек, каждый гражданин должен сказать: „Это моя Конституция“. Он должен найти в ней то, что ему нужно. Поэтому мы, в первую очередь депутаты Законодательной палаты, члены Сената, депутаты местных кенгашей должны первыми разъяснять суть и важность конституционной реформы», — подчеркнул глава конституционной комиссии.
В декабре прошлого года Акмаль Саидов публиковал статью о необходимости конституционной реформы. В ней говорится, что эта реформа может стать «жизненно важным инструментом содействия „лучшему управлению“» и способствовать «укреплению системы сдержек и противовесов между ветвями власти, большей подотчётности, прозрачности, участию и предсказуемости».
«Газета.uz» также публиковала колонку Комила Джалилова, который анализировал, какие изменения в Основном законе нужны, чтобы выстроить демократическую систему сдержек и противовесов ветвей власти, тем самым заложив основу для освобождения общества и государства от коррупции.
Дмитрий
Изменения конечно нужны, но проблема в том, что эту то конституцию не соблюдают, а в новую засунуть пару лазеек, в чем я уверен, также неизвестно будут ли конституционные изменения в плане президентских сроков
Равшан Мухаммадиев
Гражданин Саидов, у нас есть куча Законов, Кодексов, Указов и Постановлений. Может просто следовать им? Доводить каждое дело до логичного конца, а не менять курс каждый раз.
Антон Павлович
Эти “малограмотные гении“ давно поняли к чему это и зачем. Почему эти изменения не начались 5.5 лет назад? Лично мне нравится Президент, а что творится в стране нет(цены, зарплаты, коррупция, беспредел на дороге и т д.) При чем тут человек, общество, государство, если на деле не исполнялись элементарные законы при сносах, строительстве и т д. Что изменится, если не меняется система. Правильно-ничего.
Kamol Khakimov
Малограмотные гении — если так говорит про народ юрист грамотный человек значит так оно и есть. Тогда могу лишь выразить свое мнение, необходимо запретить чиновникам давать оценку грамотности народа его цвета кожи вероисповедании место рождении пола говорить и отвечать лишь на возложенные задачи. Седой мужик вроде
S.A.
Внесут изменения которые и без внесения в конституцию можно при желании решить подзаконными актами, указами и другими средствами, но все мы понимаем зачем такую шумиху поднимают. Главное запустить процес, о самом главном нам скажут в последний момент. Как будто это что то очень второстепенное..
David
Я — малограмотный гений, господин Саидов. Вы и ваши коллеги знаете лучше всех. Я обычный гражданин этой страны. По моему скромному мнению Реформы ради реформ проводить — губительно. Сначала необходимо изучить и объявить какая часть нашего государственного и общественного строя требует реформирования и изучить мнения, провести опросы и общественные обсуждения по данному вопросу. После придти к общему знаменателю, а после объявлять об обновлении Конституции.
zorro zorro
“Поэтому, я думаю, общество тоже развивается.“ Господин Акмаль Саидов вы глубоко ошибаетесь, согласно проведенной диагностики экономики Узбекистана, проведённой Всемирным Банком страна всё ещё находится на ранних этапах развития. Если Вы действительно хотите, чтобы страна развивалась то в силу своих должностных полномочий в качестве первого заместителя спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса ускорьте пожалуйста принятие антикоррупционного законодательства. А то декларирование доходов и имущества государственных служащих, которое было намечено производить с 1 января 2020 до сих пор затягивается и это наносит серьёзный урон развитию экономики страны и в целом общества.
Bob. S.
Стыдно должно быть приводить в пример третий раздел конституции, когда на деле регистрация ННО это бесконечное прохождение различной почти что непроходимой бюрократии, про партии даже можно не вспоминать.
217 FiP
Все мы знаем для чего и с какими целями проводился “парад“ переписывания конституций в соседних странах, поэтому пытаясь заговорить зубы народу о каких-то правах человека, которые были и раньше прописаны, только вот мало что из этих прав защищается и соблюдается, изменении конституции в соответствие со временем и т.д, вы, сказать прямо, не очень вызываете доверие. По итогу все это выступает как дым завеса для основной правки, которую вы проталкиваете в виде обнуления, либо чего-то подобного.
Patima Muminova
Почему не говорят о каких изменениях идет речь? Все да около.
Тим Русланов
Отличная новость, значит они следят за недовольством. То, как сейчас будет реагировать общество может стать решающим фактором. Помните, что политики делают заявления и смотрят на реакцию общества. Если бы никто не возмущался, они бы не задумываясь протолкнули и обнуление чего-нибудь. Нужно быть еще громче. И буду особо признателен, если кто нибудь из журналистов прямо поднимет вопрос о том, какие планируются изменения чего-либо, что касается президентских сроков.