Среди статей Конституции Узбекистана, в которые планируется внести изменения, есть статью 29, касающаяся права каждого на свободу мысли, слова и убеждений. Об этом сообщил заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Одилжон Тожиев.

Сейчас статья 29 выглядит так:

Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию, за исключением направленной против существующего конституционного строя и других ограничений, предусмотренных законом.



Свобода мнений и их выражения может быть ограничена законом по мотивам государственной или иной тайны.

Согласно законопроекту, который сейчас проходит через обсуждение во фракциях партий, статью предлагается изложить в следующей редакции:

Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений.

Каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию.

Государство создаёт условия для обеспечения использования сети Интернет.

Ограничение прав на поиск, получение и распространение информации допускается только законом и только в случаях, связанных с защитой существующего конституционного строя, здоровья и духовности народа, прав и свобод других лиц, общественной безопасности и порядка, а также предотвращением разглашения государственной тайны или иной тайны, охраняемой законом.

Норму «Свобода мнений и их выражения может быть ограничена законом по мотивам государственной или иной тайны» предлагается исключить, сообщил вице-спикер, назвав эту норму «неуместной».

«Если смотреть на этот вопрос реально, мысль — это идея, возникающая в сознании человека и не видимая для других. Её невозможно контролировать, ограничивать или запрещать на практике», — отметил он.

По его словам, большинство депутатов, участвовавшие в обсуждении данного вопроса, высказались за одобрение предложенного варианта статьи.

Реакции

Бывший депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев назвал прогрессивным исключение из конституции «нелогичного ограничения» свободы мнений.

Эксперт в сфере образования, колумнист «Газеты.uz», Комил Джалилов, комментируя предложение, указал на неясность формулировок в проекте статьи.

«Кого понимать под „народом“? Кто и какими средствами измеряет здоровье людей? Кто решает, от какой информации нужно защищать здоровье народа и на основании каких критериев? Например, если СМИ, блогер, активный гражданин (любое лицо) критикуют какие-либо действия государственных сфер или органов, можно ли будет запретить такую информацию на том основании, что эта информация „может разозлить людей и нанести вред их здоровью“?» — спросил он.

«Что понимается под „духовностью“ народа? — продолжил эксперт. — Получается, мы отрицаем, что Узбекистан — многонациональное (полиэтническое) государство, что представитель одного этноса может принимать как обычное явление то, что не соответствует „духовности“ представителю другого этноса, что даже среди представителей одного этноса могут быть разные мнения о том, что такое „духовность“?» — отметил Комил Джалилов.

По его мнению, закрепление в главном законе страны — Конституции — возможности ограничения права на поиск, получение и распространение информации на основе таких «аморфных понятий», как «здоровье и духовность народа», равно «легализации цензуры».