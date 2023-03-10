Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 10 марта приняла постановление о проведении референдума по закону о Конституции в новой редакции. Мероприятие транслировалось в прямом эфире.

Всенародное голосование планируется провести 30 апреля. Постановление об этом направляется в Сенат, который, как ожидается, рассмотрит документ 14 марта. Если верхняя палата парламента одобрит документ, то он должен быть опубликован в печати в течение трёх дней.

Закон о Конституции в новой редакции вступит в силу со дня объявления результатов референдума со стороны Центральной избирательной комиссии. Нормы документа будут иметь силу прямого действия, независимо от внесения изменений в другие законодательные акты, вытекающих из новой Конституции.





Из 137 депутатов постановление поддержали 134, воздержались 2, не проголосовал 1.

Как мы сообщали ранее, текст основного закона изменится на 65%, Узбекистан провозглашается социальным государством, число сенаторов сократится и планируются другие изменения.

О необходимости реформы Конституции в ноябре 2021 года в своей инаугурационной речи заявил президент Шавкат Мирзиёев, уточнив, что такое предложение поступает от жителей страны. В поздравлении народу Узбекистана по случаю 29-й годовщины Конституции в декабре того же года Шавкат Мирзиёев предложил принять поправки к 30-летию Конституции, то есть к 8 декабря 2022 года, однако принятие документа было отсрочено.

В начале марта этого года глава государства встретился с депутатами и сенаторами, а также руководством Верховного суда. На встрече состоялись консультации по итогам рассмотрения предложений населения о внесении поправок в Конституцию. Было заявлено, что законопроект рассмотрит Конституционный суд.