Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 10 марта приняла закон о Конституции Узбекистана в новой редакции.

Число статей в основном законе увеличивается с нынешних 128 до 155, норм — с 275 до 434.

Текст Конституции обновляется на 65%, поэтому название документа было изменено с «внесения изменений и дополнений в Конституцию» на «Конституцию в новой редакции».

Как мы сообщали ранее, ожидается, что Узбекистан будет провозглашён социальным государством, число сенаторов сократится, полномочия хокимов и председателей кенгашей будут разделены и другое.

Из 137 депутатов закон поддержали 132, 2 воздержались, 3 не проголосовали.