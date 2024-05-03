Молодёжная сборная Узбекистана потерпела поражение от Японии в финале чемпионата Азии среди футболистов до 23 лет, который проходил с 15 апреля по 3 мая в Катаре. Матч, прошедший 3 мая в Дохе, завершился со счётом 1:0.

На днях Ассоциация футбола Узбекистана сообщила, что защитник Абдукодир Хусанов, полузащитники Хожимат Эркинов и Аббосбек Файзуллаев не сыграют в финале турнира и возвращаются в свои клубы: французский «Ланс», эмиратский «Аль-Вахда» и российский «ЦСКА». Организация и клубы договаривались, что игроки отправятся на турнир для выполнения главной задачи — получение путёвки на Олимпиаду. Эту задачу они выполнили, поэтому молодёжная сборная отпустила футболистов в свои клубы.

Единственный гол в матче был забит на 90+1 минуте. Узбекистанцы потеряли мяч в центре поля, Япония U-23 организовала быструю контратаку, которую точным ударом из-за пределов штрафной завершил Фуки Ямада

На 90+7' судья назначил пенальти в пользу Узбекистана, однако вратарь Японии смог отразить удар Умарали Рахмоналиева в левый угол.





Таким образом, чемпионом Кубка Азии U-23 стала Япония, а молодёжная сборная Узбекистана заняла второе место.

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