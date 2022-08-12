Заместитель спикера Законодательной палаты, пресс-секретарь конституционной комиссии по реформе Конституции Одилжон Тожиев в интервью BBC Uzbek ответил на вопросы о поправках в Основной закон и возможном обнулении сроков действующего президента Шавката Мирзиёева.

Отвечая на вопросы журналиста Ибрата Сафо, парламентарий сказал, что не считает, что цель поправок — это обнуление сроков главы государства. «Я бы так не сказал. Я думаю, что вы как человек, который подробно наблюдает за этими процессами, и другие тоже не полностью с этим согласятся», — сказал он.

Депутат добавил, что акцент на этом вопросе не совсем верный, потому что это выглядит, как «закрытие глаз на столько происходящих процессов».

Он не стал прямо отвечать на вопрос о том, кто был автором предложения продлить срок полномочий президента с пяти до семи лет. Вместо этого он предложил порассуждать, чем вообще обусловлена необходимость внесения поправок, заявив, что во время кампании по выборам президента в 2021 году избиратели поднимали многие вопросы, требующие именно внесения изменений в Основной закон.

«Я не хочу сказать, что они просили внести то или иное изменение в Конституцию. Мы видим, что было поднято много вопросов, которые нужно вывести на уровень Конституции», — заявил депутат. Обсуждения, дебаты, «все эти процессы, я думаю, последовали один за другим и стали причиной конституционных реформ».

Журналист задал повторный вопрос: можно ли узнать имя конкретного человека, автора предложения о продлении полномочий президента? Он отметил, что на портале «Моя Конституция», где принимались предложения, были приведены 24 предложения, которые набрали наибольшее количество голосов, однако среди них нет предложения об изменении статьи 90, касающейся президентского срока.

Например, Жавохир Рузикулов предложил «закрепить в Конституции заботу государства и общества о детях и молодёжи для формирования у них чувства верности древним национальным традициям и общечеловеческим ценностям, гордости за богатое культурное наследие наших великих предков». Это предложение поддержали 1178 человек. В списке также представлены предложения о судах, правах, махаллях и другие.

«Вы делаете правильное ударение. Возможно, у нас не получается донести этот вопрос до широкой общественности», — сказал Одилжон Тожиев. Он напомнил, что предложения граждан поступали не только через онлайн-платформу, но и через Telegram-бот, который работал один месяц, call-центр по номеру 1341, а также в письменной и устной форме через депутатов.

Депутат отметил, что не может сказать точное число предложивших продлить президентский срок, но на момент вынесения проекта закона на всенародное обсуждение (он разрабатывался в течение месяца) за продление срока высказалось около 5000 человек.

«Большинство из них в той или иной форме высказались за продолжение реформ нынешним президентом. Может, они не говорили именно „укажите это так“. Для этого у нас работают группы, которые подстраивают [предложения] под эту норму. Мы вынесли на общественное обсуждение примерно с 5000 предложений. Только поэтому данная норма была включена в проект конституционного закона», — заявил он.

Ибрат Сафо подчеркнул, что продление президентского срока — это очень серьёзное и важное изменение в политике государства и в жизни страны. «Неужели нельзя было из уважения к автору этого предложения указать там его имя?» — продолжил настаивать он.

Вице-спикер сказал, что может привести пример с видеороликом, снятым молодыми людьми в Сырдарье в мае. На нём показано, как они звонят в call-центр и говорят, что выступают за продление срока полномочий действующего президента и создание условий для его переизбрания, чтобы можно было «довести до конца работу по созданию условий для молодёжи».

Журналист отметил, что ролик и другие похожие записи появились уже после того, как начались официальные обсуждения. Кроме того, по его словам, до этого люди не выступали одновременно с таким предложением. Он спросил депутата, обращались ли лично к нему его избиратели с таким предложением.

Одилжон Тожиев сказал, что он постоянно встречается с избирателями, и такие предложения были. «Конечно, были, — добавил он. — Я могу даже сказать имена и фамилии. Без колебаний могу сказать. Это демократическое государство, есть свобода слова. Кто-то может сказать так, кто-то может выступить против. Лично я встречал и те мысли, и другие. Я говорю это, не скрывая».

Ибрат Сафо напомнил, что глава конституционной комиссии, первый вице-спикер Законодательной палаты Акмаль Саидов отмечал, что Конституция 1992 года не полностью реализовала свой потенциал, и заявил о необходимости внесения изменений там, «где есть отставание». Он уточнил, будет ли Конституция после внесения поправок считаться новой или речь идёт о её совершенствовании.

Одилжон Таджиев подчеркнул: «Это не будет новая Конституция, действующая Конституция будет доведена до усовершенствованного уровня. Если пройдёт референдум и эта Конституция будет принята, она останется Конституцией, принятой в 1992 году и 30-летие которой отмечается в этом году. Её возраст не будет обнулён».

Журналист указал, что первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев отмечал, что принятие новой Конституции даст возможность всем гражданам, в том числе действующему президенту, участвовать в выборах главы государства вновь.

Одилжон Тожиев сказал, что не хотел бы комментировать интервью сенатора, повторив, что Конституция в случае принятия поправок не будет считаться новой.

На прямой вопрос, считает ли он сам как член конституционной комиссии, что новая или изменённая Конституция обнулит сроки президента, депутат сказал: «Я лично сказать не могу, но и в процессе разработки проекта комиссией, и в проекте, вынесенном на общенародное обсуждение, есть редакция статьи 90».

Вице-спикер ожидает, что на обработку более 150 тысяч поступивших предложений и формирование законопроекта потребуется ещё две-три недели. Затем Законодательная палата должна определить дату референдума.

«Происходят очень активные процессы, это большой опыт, мы побывали и в зарубежных странах. Наши коллеги также совершают командировки. Во многих странах есть свои стандарты проведения конституционных реформ. Нашим стандартом стал учёт предложений народа. Сейчас [нужно] делать ударение не на одну или две статьи, если вникнуть в поступающие предложения, можно на самом деле увидеть необходимость в изменении нашей Конституции», — сказал Одилжон Тожиев.

На уточняющий вопрос о том, в каких странах продлевался срок полномочий президента через конституционные реформы, депутат сказал: «Многие страны с демократической формой правления прошли через этот процесс. Мы можем привести много примеров, в том числе в западных странах».

«В каких странах?» — спросил журналист.

«В том числе в России», — ответил вице-спикер.

«Россия, верно», — подтвердил Ибрат Сафо.

«В США тоже было в начале. Можно привести примеры многих других стран», — сказал Одилжон Тожиев.

Депутат уточнил, что в примере с США речь идёт о добавлении срока к действующему сроку, а не обнулении сроков и повторном избрании.