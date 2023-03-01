Узбекистан не начнёт импорт газ из России с 1 марта. Об этом на запрос «Газеты.uz» сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.

«Рабочие группы продолжают изучения в рамках подписанной „дорожной карты“. На сегодняшний день конкретное соглашение достигнуто не было. Поэтому импорт природного газа из России в Узбекистан с 1 марта не начнётся», — заявили в Минэнерго.

Минэнерго Узбекистана и российский «Газпром» подписали «дорожную карту» по сотрудничеству в газовой отрасли 24 января. За неделю до этого аналогичный документ «Газпром» подписал с Казахстаном.

В ноябре стало известно, что Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать «тройственный газовый союз».

Минэнерго Узбекистана сообщало, что целью сотрудничества является «поставка газа на внутренний рынок в необходимых объёмах при полном сохранении права собственности (полном сохранении права на управление) на действующую газотранспортную систему Республики Узбекистан».

9 февраля стороны обсудили вопросы поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Согласно «дорожной карте» («Газете.uz» удалось ознакомиться с ней), начало поставок было запланировано с 1 марта. Для потенциальных поставок рассматривались магистральные газопроводы «Средняя Азия — Центр» (САЦ), проходящий из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию, и «Бухара-Урал», идущий из Узбекистана через Казахстан в Россию.

Источники «Газеты.uz» сообщали, что изначально российская сторона предлагала поставлять природный газ российского происхождения в реверсном (обратном) порядке через Казахстан по трубопроводу САЦ. Основным условием российской стороны была передача газотранспортной системы Узбекистана на владение компании «Газпром» по рыночной стоимости. Второе условие — уступка права по экспорту газа в Китай, то есть «Газпром» предлагал стать стороной соглашения вместо узбекистанской компании «УзГазТрейд». По результатам переговоров в декабре удалось снять условия, которые ставила Россия.

Источник «Газеты.uz» в нефтегазовой отрасли отметил, что для поставок российского газа в реверсном (обратном) порядке через Казахстан по трубопроводу САЦ необходимы большие капитальные вложения и строительство компрессорных станций на отдельных участках газопровода.

«К этому сроку поставки невозможны, только если речь не идёт о поставке туркменского газа через юридическое лицо „Газпрома“, как это было раньше. Или же речь может идти о газе, который „Газпром“ уже добывает на месторождениях в Узбекистане („Джел“ и „Шахпахты“ — ред.)», — сказал источник.

На днях Казахстан сообщил, что планирует приступить к строительству третьей нитки газопровода «Бухара — Урал» в этом году. Стоимость проекта оценивается в 95,6 млн долларов. Узбекская сторона пока не сообщала, какой газопровод выбран для поставок.

Мощность магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр» составляет около 50 млрд кубометров в год, а «Бухара — Урал» — около 8 млрд кубометров.