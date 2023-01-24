Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и глава российского «Газпрома» Алексей Миллер на встрече подписали «дорожную карту» по сотрудничеству в газовой отрасли, сообщила пресс-служба компании.

В ходе встречи стороны, как сообщается, «рассмотрели актуальные и перспективные вопросы взаимодействия».

Подробности документа не приводятся.

Неделей ранее «Газпром» также подписал «дорожную карту» с Казахстаном. Документ касался возможностей поставок российского газа в Казахстан.

«Тройственный союз»

Напомним, в конце ноября 2022 года стало известно, что Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать тройственный газовый союз. Российская сторона заявляла, что это предложение не подразумевает поставку газа в обмен на политические условия, а речь идёт о координации коммерческих интересов.

Как писала затем «Газета.uz», ссылаясь на собственные источники, этот вопрос обсуждался с российскими партнёрами в ходе серии двусторонних встреч.

Изначально российская сторона предлагала поставлять природный газ российского происхождения в реверсном порядке, через Казахстан по трубопроводу «Средняя Азия — Центр» (САЦ).

Основным условием российской стороны была передача газотранспортной системы Узбекистана на владение компании «Газпром» по рыночной стоимости. Аналогичные требования были выдвинуты Национальной компании «Казакгаз», которая не согласилась на такие условия.

Второе условие, которое выдвигала российская сторона — уступить права по экспорту газа в Китай. То есть «Газпром» предлагал стать стороной соглашения вместо узбекистанской компании «УзГазТрейд».

По результатам двусторонних переговоров в декабре удалось снять условия, которые ставила российская сторона.

Предусматривается проведение серии дополнительных встреч для оценки технической возможности поставок газа. Однако масштаб необходимых работ требует мобилизации значительных объёмов финансирования. В этой связи практическая возможность организации поставок маловероятна, полагают источники.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в декабре 2022 года, на фоне энергокризиса, начавшегося в Узбекистане с наступлением холодов, заявил, что Узбекистан ведёт переговоры, чтобы импортировать газ у соседей — в рамках коммерческого контракта, а не через «какой-то альянс или союз».