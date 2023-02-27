Казахстан в этом году планирует начать строительство третьей нитки магистрального газопровода «Бухара-Урал», проходящей из Узбекистана через Казахстан в Россию. Об этом сообщил аким Актюбинской области Казахстана Ералы Тугжанов.

«Для нашей области в настоящее время актуальна проблема обеспечения газом. Сырья достаточно, однако существующие сети не могут обеспечить транспортировку того объёма, в котором нуждается регион. Сейчас они перегружены. Решение одно — строительство третьей нитки магистрального газопровода „Бухара — Урал“», — отметил он.

По его словам, это «очень большой проект», протяжённость которого составит 162 км, общая стоимость — порядка 43 млрд тенге (около 95,6 млн долларов). «В этом году мы приступим к строительству. Без этого мы не сможем снять с повестки дня вопрос газификации сел области», — сказал аким Актюбинской области.

Начало строительных работ запланировано в марте.

Общая протяжённость газопровода, который соединяет Узбекистан, Казахстан и Россию, превышает 4500 км. Первая из двух ниток газопровода «Газли — Челябинск» была запущена в 1963 году, вторая «Газли — Челябинск — Свердловск» — 1966 году. Газопровод контролируется и обслуживается «Газпромом».

Осенью 2014 года газопровод был запущен в реверсном режиме, то есть газ начал поставляться в обратном направлении, «Газпром» таким образом снабжает южные области Казахстана.

«Тройственный газовый союз»

28 ноября 2022 года президент России Владимир Путин обсудил создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что маршруты поставок энергоносителей в этом регионе «чрезвычайно актуальны» и такой союз «будет соответствовать интересам всех трёх стран».

8 декабря министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что страна ведёт переговоры с другими странами об импорте газа и электроэнергии на основе коммерческого контракта, купли-продажи, не через некий альянс или союз, исходя из национальных интересов.

«Газета.uz» выяснила, что изначально российская сторона предлагала поставлять природный газ российского происхождения в реверсном порядке, через Казахстан по трубопроводу «Средняя Азия — Центр» (САЦ).

Основным условием российской стороны была передача газотранспортной системы Узбекистана на владение компании «Газпром» по рыночной стоимости. Второе условие — уступка права по экспорту газа в Китай, то есть «Газпром» предлагал стать стороной соглашения вместо узбекистанской компании «УзГазТрейд». По результатам двусторонних переговоров в декабре удалось снять условия, которые ставила Россия.

В январе «Газпром» подписал «дорожные карты» с Узбекистаном и Казахстаном. Российская газета «Коммерсант» в том же месяце собрала комментарии экспертов по этому поводу.

По мнению Марии Беловой из «Выгон Консалтинг», конечной целью реверса трубопровода «Средняя Азия — Центр» являются не поставки на рынки Узбекистана и Казахстана, а возможность нарастить экспорт российского газа в Китай либо напрямую, либо с помощью свопа.

Независимый эксперт Александр Собко предполагает, что если «Газпром» начнёт поставлять больше газа в Узбекистан, то сам Узбекистан сможет экспортировать больше газа в Китай. «Вопрос цены и доходности таких поставок, конечно, станет ключевым», — добавил он.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов полагает, что выделение одной из ниток системы «Средняя Азия-Центр» под реверсные поставки из России в Казахстан и Узбекистан позволит загрузить маршрут, который сейчас используется лишь на 30%, и увеличить поставки в направлении юга Казахстана и Ферганской долины — крупных центров потребления газа в Средней Азии. По его оценке, на начальном этапе речь может идти о поставках до 6−7 млрд кубометров ежегодно.

Динамика вопроса

«Газпром» рассчитывал запустить поставки российского газа в Узбекистан с 1 марта 2023 года. Эта дата указана в «дорожной карте», с которой ознакомился корреспондент «Газеты.uz».

Однако в беседе с «Газетой.uz» министр энергетики Журабек Мирзамахмудов уточнил, что в документе речь шла о приблизительной дате и признал, что начать поставки с 1 марта «практически невозможно».

Источник «Газеты.uz» в нефтегазовой отрасли отметил, что для поставок российского газа в реверсном (обратном) порядке, через Казахстан по трубопроводу «Средняя Азия — Центр» (САЦ), необходимы большие капитальные вложения и строительство компрессорных станций на отдельных участках газопровода.

«К этому сроку поставки невозможны, только если речь не идёт о поставке туркменского газа через юридического лицо „Газпрома“, как это было раньше. Или же речь может идти о газе, который „Газпром“ уже добывает на месторождениях в Узбекистане („Джел“ и „Шахпахты“ — ред.)», — сказал источник корреспонденту.

Мощность магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр» составляет около 50 млрд кубометров в год, а «Бухара — Урал» — около 8 млрд кубометров.