Узбекистан превратился из продавца в покупателя газа «Газпрома». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчетность и меморандум нового выпуска еврооблигаций российского концерна.

В 2018 году Узбекистан поставил «Газпрому» 3,8 млрд кубометров газа, в 2019-м увеличил поставки до 4,9 млрд кубометров, а в 2020 году прекратил их. Свежий меморандум подтверждает, что и в первом квартале 2021 года поставки узбекского газа российскому концерну не осуществлялись.

Более того, с 2020 года «Газпром» начал поставки в Узбекистан туркменского газа: в 2020 году было поставлено 0,9 млрд кубометров, а за первый квартал 2021 года — уже 1,5 млрд кубов (за аналогичный период 2020 года поставок не было в связи с пандемией и карантином), свидетельствуют данные меморандума.

Примечательно, что в первом квартале 2021 года Узбекистан купил туркменского газа в три раза больше, чем сам смог экспортировать в Китай (0,54 млрд кубометров), отмечает «Интерфакс».

«Центральноазиатские страны сейчас очень бурно развиваются. В первую очередь это касается Узбекистана. И мы наблюдаем большой рост потребления в этой стране. Поэтому, конечно же, в той или иной степени закупки газа сокращаются, ибо государство направляет газ на собственные нужды, если мы говорим об Узбекистане», — прокомментировала в мае ситуацию с газом Узбекистана заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.

Поставки туркменского газа российской компании возобновились после долгого перерыва в 2019 году с 4 млрд кубометров, в 2020 году объем вырос до 4,7 млрд (с учетом газа для Узбекистана). В первом квартале 2021 года закупки газа в Туркмении выросли до 2,2 млрд с 1,3 млрд кубометров годом ранее, свидетельствует меморандум.

Закупки «Газпромом» газа в Казахстане также сокращаются — с 12,6 млрд кубометров в 2018-м до 11,6 млрд в 2019-м и 5,7 млрд в 2020-м. За первый квартал 2021 года поставки упали до 0,6 млрд кубометром (с 2,2 млрд за тот же период 2020 года), сообщается в меморандуме.

По данным Госкомстата, экспорт газа Узбекистаном за январь-май 2021 года снизился на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в 2020 году премьер-министр Абдулла Арипов заявил о планах Узбекистана прекратить экспорт газа. Глава правительства отметил, что к 2025 году будут приняты меры по прекращению экспорта природного газа и его полной переработки внутри страны, а также расширению производства продукции с добавленной стоимостью.