Узбекистан превратился из продавца в покупателя газа «Газпрома». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчетность и меморандум нового выпуска еврооблигаций российского концерна.
В 2018 году Узбекистан поставил «Газпрому» 3,8 млрд кубометров газа, в 2019-м увеличил поставки до 4,9 млрд кубометров, а в 2020 году прекратил их. Свежий меморандум подтверждает, что и в первом квартале 2021 года поставки узбекского газа российскому концерну не осуществлялись.
Более того, с 2020 года «Газпром» начал поставки в Узбекистан туркменского газа: в 2020 году было поставлено 0,9 млрд кубометров, а за первый квартал 2021 года — уже 1,5 млрд кубов (за аналогичный период 2020 года поставок не было в связи с пандемией и карантином), свидетельствуют данные меморандума.
Примечательно, что в первом квартале 2021 года Узбекистан купил туркменского газа в три раза больше, чем сам смог экспортировать в Китай (0,54 млрд кубометров), отмечает «Интерфакс».
«Центральноазиатские страны сейчас очень бурно развиваются. В первую очередь это касается Узбекистана. И мы наблюдаем большой рост потребления в этой стране. Поэтому, конечно же, в той или иной степени закупки газа сокращаются, ибо государство направляет газ на собственные нужды, если мы говорим об Узбекистане», — прокомментировала в мае ситуацию с газом Узбекистана заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.
Поставки туркменского газа российской компании возобновились после долгого перерыва в 2019 году с 4 млрд кубометров, в 2020 году объем вырос до 4,7 млрд (с учетом газа для Узбекистана). В первом квартале 2021 года закупки газа в Туркмении выросли до 2,2 млрд с 1,3 млрд кубометров годом ранее, свидетельствует меморандум.
Закупки «Газпромом» газа в Казахстане также сокращаются — с 12,6 млрд кубометров в 2018-м до 11,6 млрд в 2019-м и 5,7 млрд в 2020-м. За первый квартал 2021 года поставки упали до 0,6 млрд кубометром (с 2,2 млрд за тот же период 2020 года), сообщается в меморандуме.
По данным Госкомстата, экспорт газа Узбекистаном за январь-май 2021 года снизился на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, в 2020 году премьер-министр Абдулла Арипов заявил о планах Узбекистана прекратить экспорт газа. Глава правительства отметил, что к 2025 году будут приняты меры по прекращению экспорта природного газа и его полной переработки внутри страны, а также расширению производства продукции с добавленной стоимостью.
Shakhzod Islamov
По мнению специалистов, данный факт связан не с растущей экономикой страны, а повальным падением добычи газа в республике. В принципе, что и следовало ожидать, наблюдая за действиями и бездействием “мудрого“ руководителя сферы энергетики Алишера Султанова.
Slava K
Это грамотное решение.
Падение дОбычи в нашей стране и деффицит газа на внутреннем рынке вынуждает покупать газ на внешних рынках. Туркменский газ полностью выкуплен ГАЗПРОМом..
Главное, чтобы наши люди не замерзали зимой и могли готовить еду не на дровах (привет деревья!), а на газе
Дмитрий Басов
Опять газмяс, ни мясо ни газ..
Renat Akchurin
@Shakhzos Islamov: Всех собак вешать на Султанова нынче модно. Но проблема глубже и дальше / дольше. Берите выше.
Alisher Muhitdinov
Получается покупаем в Туркмении газ предположим по 1500 сум за куб, а потом продаем его гражданам по 380 сум за куб..