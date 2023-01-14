12 января Туркменистан приостановил экспорт природного газа в Узбекистан через станцию «Дарьялык». Как стало известно «Газете.uz», в тот день была получена телефонограмма от Государственного концерна «Туркменгаз» о неполадках на газопромысловых предприятиях концерна и прекращении подачи газа через «Дарьялык».

По информации, полученной из разных источников, причина прекращения подачи газа — образование гидрата на внутрипромысловых коммуникациях газоконденсатного месторождения «Галканыш». Такое случается в сильные морозы и является форс-мажорным обстоятельством, пояснили специалисты.

Параллельно с остановкой подачи газа в Узбекистан Туркменистан из-за возникших неполадок был вынужден значительно сократить подачу природного газа в газопровод «Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай» (ТУКК).

В Узбекистане был введён временный режим экономии потребления газа. Специалисты двух стран ведут непрерывную работу по устранению технических вопросов. В ближайшее время ожидается восстановление подачи газа из Туркменистана, рассказали источники.

В декабре Узбекистан впервые заключил с Туркменистаном прямой, без участия третьей стороны, краткосрочный контракт на поставку газа. Туркменская сторона заявила твёрдую приверженность углублению сотрудничества с Узбекистаном в области долгосрочных, прямых поставок газа.

В субботу, 14 января, в Ашхабад для переговоров предположительно прибыл руководитель Администрации президента Сардор Умурзаков.

Переговоры с Россией

В конце ноября стало известно, что Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать тройственный газовый союз. Российская сторона заявляла, что это предложение не подразумевает поставку газа в обмен на политические условия, а речь идёт о координации коммерческих интересов.

Как стало известно «Газете.uz» из разных источников, этот вопрос обсуждался с российскими партнёрами в ходе серии двусторонних встреч.

Изначально российская сторона предлагала поставлять природный газ российского происхождения в реверсном порядке, через Казахстан по трубопроводу «Средняя Азия — Центр» (САЦ).

Основным условием российской стороны была передача газотранспортной системы Узбекистана на владение компании «Газпром» по рыночной стоимости. Аналогичные требования были выдвинуты Национальной компании «Казакгаз», которая не согласилась на такие условия.

Второе условие, которое выдвигала российская сторона — уступить права по экспорту газа в Китай. То есть «Газром» предлагал стать стороной соглашения вместо узбекистанской компании «УзГазТрейд».

По результатам двусторонних переговоров в декабре удалось снять условия, которые ставила российская сторона.

Предусматривается проведение серии дополнительных встреч для оценки технической возможности поставок газа. Однако масштаб необходимых работ требует мобилизации значительных объёмов финансирования. В этой связи практическая возможность организации поставок маловероятна, полагают источники.

Серьёзных аварий на компрессорных станциях в Узбекистане нет

9 декабря на совещании республиканского штаба по вопросам снабжения населения и экономики энергоресурсами в осенне-зимний период Сардор Умурзаков говорил о необходимости ремонта 21 из 37 газоперекачивающих агрегатов компании «Узтрансгаз». Министру энергетики Журабеку Мирзамахмудову и главе «Узтрансгаза» Бехзоту Нарматову было поручено «немедленно привести все агрегаты в рабочее состояние».

Как рассказали источники в отрасли, по поручению штаба было проведено полное обследование задействованных компрессорных станций. В результате были выявлены отставания от графиков ремонта по причине отсутствия необходимых запчастей и средств. Для устранения выявленных недостатков были организованы ремонтные работы и выделено необходимое финансирование.

За прошедшее время был завершён ремонт 13 агрегатов на компрессорных станциях «Газли», «Зирабулак», «Янгиер», «Ахангаран», «Галлаарал» и «Мубарек». По состоянию на 14 января на компрессорных станциях «Узтрансгаза» ремонта требуют ещё 8 газоперекачивающих агрегатов, на них ведутся ремонтные работы.

Благодаря проведённому ремонту, был полностью обеспечен требуемый режим работы газотранспортной системы и создан дополнительный резерв газоперекачивающих агрегатов, которые могут быть запущены при необходимости. По состоянию на 13 января серьёзных аварий на компрессорных станция не наблюдалось, сообщили источники.