9 февраля в Санкт-Петербурге прошла трёхсторонняя рабочая встреча министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова, министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова и председателя правления российской компании «Газпром» Алексея Миллера. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

На встрече обсуждались вопросы поставки российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана, в частности, результаты предварительной технической оценки, проведённой трёхсторонней рабочей группой, имеющиеся возможности поставок газа, а также выполнение двусторонней «дорожной карты», подписанной Минэнерго с «Газпромом» в январе (тогда же российская компания подписала «дорожную карту» с правительством Казахстана).

«По итогам встречи достигнута договорённость об ускорении следующего этапа трёхсторонних изучений и по их результатам повторной организации трёхсторонней встречи в короткий срок», — говорится в сообщении.

В кратком сообщении «Газпрома» говорится: «Участники встречи обсудили возможности трёхстороннего взаимодействия в газовой отрасли».

После подписания «дорожной карты» Минэнерго сообщало, что целью сотрудничества является «поставка газа на внутренний рынок в необходимых объёмах при полном сохранении права собственности (полном сохранении права на управление) на действующую газотранспортную систему Республики Узбекистан».