Заместитель премьер-министра, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов объяснил расхождение статистики по экспорту газа, которую публикуют статистические органы Узбекистана и Китая. «Газета.uz» писала, что в ноябре Узбекистан экспортировал в Китай газ на 39,6 млн долларов, однако китайская сторона приводит цифру почти в 3 раза больше — 114,2 млн долларов.

Расхождение объясняется «различиями в ведении статистики, учёта двумя странами», сказал Журабек Мирзамахмудов в интервью «Озодлик».

«В нашей статистике учитывается только объём экспортированного газа и его сумма. Китайская же сторона учитывает в целом импортированные из Узбекистана товары, продукты и услуги. Как вы знаете, по территории Узбекистана проходит газопровод, идущий из Туркменистана в Китай, транзит газа по нашей территории осуществляет совместное предприятие „АзияТрансГаз“. Помимо экспортированного из Узбекистана газа, есть стоимость услуги транзита газа, транспортируемого через территорию Узбекистана. При суммировании этих двух показателей получается цифра, которую предоставляет статистика Китая», — отметил министр.

В Госкомстате Узбекистана отмечали, что публикуемая оперативно статистика является предварительной. Объём и стоимость экспорта и импорта товаров могут меняться после уточнения грузовой таможенной декларации.