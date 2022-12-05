Компания Veolia Energy Tashkent, управляющая системой теплоснабжения столицы Узбекистана, сообщила, что из-за наблюдаемой нехватки природного газа котельные в отдельных районах города не вырабатывают тепло нужной температуры. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению качества отопления.

Компания пояснила, что тепловая энергия вырабатывается при помощи природного газа на теплоснабжающих предприятиях ГУП «Таштеплоцентраль», АО «Ташкентская ТЭЦ» (90% тепла) и локальных котельных Veolia Energy Tashkent (10% тепла).

«Параметры тепловой энергии задаются согласно температурному графику Veolia Energy Tashkent. Впоследствии компания транспортирует суммарно выработанную тепловую энергию до потребителей. Сейчас заданные параметры не выдерживаются из-за поставок теплоснабжающим предприятиям газа с пониженным давлением», — пояснила компания.

Технические службы Veolia Energy Tashkent работают в усиленном режиме для улучшения ситуации: специалисты выезжают на места для определения проблемных участков и совместно с теплоснабжающими предприятиями координируют перераспределение теплоэнергии, говорится в сообщении.

Накануне хокимият Ташкента сообщил, что пытается распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, однако топлива не хватает. По этой причине было принято решение остановить работу газовых автозаправок для всех автомобилей, кроме общественного транспорта.