В некоторых регионах Узбекистана наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. В пресс-службе Министерства энергетики объяснили, почему это происходит.

«По мере того, как дни становятся холоднее, спрос потребителей на электроэнергию и газ увеличивается. В холодные дни также наблюдается резкое падение давления природного газа в магистральных газопроводах и сетях. В результате на некоторые тепловые электростанции, производящие электроэнергию, поступает меньше природного газа. Это, в свою очередь, приводит к снижению объёмов производства электроэнергии», — говорится в сообщении.

В Минэнерго пояснили, что в таких случаях необходимо введение «краткосрочных ограничений на подачу электроэнергии для предотвращения крупных аварий», которые могут произойти в результате повышенных нагрузок на объектах производства электроэнергии, электрических сетях высокого и низкого напряжения, трансформаторных пунктов и подстанций.

Кроме того, в некоторых регионах наблюдается снижение давления газа у потребителей. На всех топливно-энергетических объектах созданы специальные дежурные штабы, специалисты принимают меры по устранению этих проблем.

«Просим потребителей правильно понять сложившуюся ситуацию, а для предотвращения возможных крупных аварий в сетях и обеспечения стабильности поставки энергоресурсов напоминаем о необходимости использования этих ресурсов как можно более экономно», — говорится в сообщении.

Предупреждение о возможном блэкауте

Фото: Troll.uz / Telegram.

В сети также распространилось письмо начальника Национального диспетчерского центра (НДЦ) при Минэнерго Музаффара Бобоева региональным предприятиям электросетей, компании «Региональный электрические сети», Министерству энергетики и Узэнергоинспекции. Его достоверность подтвердили «Газете.uz» в пресс-службе Минэнерго.

В письме отмечается, что с 9 ноября возникли проблемы с поставкой топлива на теплоэлектростанции. 12 ноября на электростанции поставлялось на 350 тысяч кубометров газа в час (что эквивалентно 1200 МВт электроэнергии) меньше, чем было запланировано.

На Ташкентскую ТЭС поставлялось 50 тысяч кубометров газа, что на 270 тысяч кубометров меньше запланированных показателей. Чтобы не допустить снижения технологических параметров энергоблоков ниже нормативных параметров и повреждения оборудования, была остановлена работа парогазовой установки №1 (360 МВт) и двух энергоблоков.

В результате суммарная выработка электроэнергии на станции снизилась до 500 МВт (на 600 МВт меньше плана) за счет сжигания мазута. Для обеспечения баланса электроэнергии и предотвращения возникновения крупных аварий в энергосистеме, а также в связи с неэффективностью ограничений, введенных районными электроснабжающими предприятиями на сетях 6,10 кВ, Национальный диспетчерский центр по графику отключал высоковольтные линии. Это позволило снизить потребление электроэнергии.

«В целях недопущения серьезных аварий (блэкаутов) в системе из-за возникновения аварийной ситуации и устранения беспорядочных перебоев в электроснабжении потребителей просим с 12 ноября строго выполнять поручение о почасовом потреблении электроэнергии, выдаваемое ГУП „НДЦ“, до тех пор, пока не поступит отдельное поручение. Невыполнение поставленных региональными и территориальными подразделениями НДЦ задач по снижению потребления электроэнергии до требуемых значений может привести к авариям с крупными последствиями в Объединённой энергетической системе Центральной Азии по вине энергосистемы Узбекистана», — говорится в письме.

13 ноября также появились сообщения об отключении электроэнергии на горнолыжном курорте Amirsoy в Ташкентской области, из-за чего остановилась канатная дорога.

В Минэнерго подтвердили эту информацию, но указали, что отключение произошло из-за неисправности электрооборудования курорта. Региональное предприятие электросетей не прерывало поставку электроэнергии. В сообщении, опубликованном в 16:44, говорится об устранении неисправности и возобновлении работы канатной дороги.

25 января в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло масштабное отключение электроэнергии. В марте межгосударственная комиссия выяснила, что это произошло из-за отключений в энергосистеме Узбекистана.