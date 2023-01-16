Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 16 января раскритиковал ответственных за энергетическую сферу. В их отношении приняты меры дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба главы государства.

По его словам, ремонт энергоблока мощностью 800 МВт на Талимарджанской теплоэлектростанции не завершается уже шесть месяцев, из-за чего не было поставлено 3 млрд киловатт электроэнергии (около 16% от общего объёма потребляемой населением электроэнергии).

В связи с этим президент уволил заместителя министра энергетики Шерзода Ходжаева и председателя компании «Тепловые электростанции» Фарход Абдурахманов.

Глава государства сообщил, что председатель компании «Региональные электрические сети» Улугбек Мустафоев не выполнил план по обновлению электрических сетей и трансформаторов низкого напряжения даже на 50%.

Обращаясь к руководителю компании «Узтрансгаз» Бехзоту Норматову, президент заявил, что 8 из 27 крупных компрессорных газовых станций до сих пор не работают.

Глава «Узбекнефтегаза» Мехриддин Абдуллаев, по словам президента, не завершил ремонт шести газоконденсатных компрессорных станций.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов позволил в 2022 году снизить добычу газа зарубежными компаниями на 1,5 млрд кубометров, из-за чего населению не доставлено 20% ежегодного потребления газа.

Шавкат Мирзиёев уволил Улугбека Мустафоева, Бехзота Норматова и Мехриддина Абдуллаева, объявил выговор и дал им испытательной срок в три месяца на должностях исполняющих обязанности руководителей этих компаний.

Что произошло с энергоблоком Талимарджанской ТЭС

При модернизации первого энергоблока на Талимарджанской ТЭС были допущены серьёзные нарушения. Об этом говорилось в приказе №287 от 21 июля за подписью председателя правления компании «Тепловые электрические станции» Фархада Абдурахманова (есть у «Газеты.uz»).

24 марта 2022 года в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2022−2023 годов компания объявила о начале капитального ремонта газового котла, паровой турбины и генератора первого энергоблока ТЭС. Работы были запланированы на 90 дней. В сообщении отмечалось, что первый энергоблок мощностью 800 МВт, запущенный в 2004 году, является единственным такого типа в Центральной Азии.

В ремонте энергоблока участвовали 50 сотрудников компании «Узбекэнерготаъмир» и 4 сотрудника российских «Силовых машин».

В приказе отмечается, что капитальный ремонт и модернизация генератора завершена спустя 98 дней после начала работ — 30 июня.

Энергоблок был подключён к сети 1 июля, однако уже 3 июля в 5:43:31 утра генератор, работавший с нагрузкой 510 МВт, аварийно отключился из-за срабатывания электрозащиты «Замыкание на землю обмотки статора».

Ротор и статор — составные элементы генератора. Статором называется неподвижная часть с обмоткой внутри. Ротор — это подвижный элемент, который в процессе функционирования генератора вращается, совершая при этом полезную работу. Ротор преобразовывает кинетическую энергию и/или внутреннюю энергию рабочего тела (пара, газа, воды) в механическую работу.

При снятии ротора генератора и вскрытии корпуса выяснилось, что листы активной стали статора были закорочены и сожжены, в результате чего прогорела активная сталь с 22-го по 27-й пакет между 33-й и 3-й фазами, а после подъёма мачт были обнаружены прогоревшие паронитовые прокладки 2-й и 3-й фаз длиной 1,49 метра и изоляция сердечника статора.

Кроме того, имелись следы электрического возгорания на бочке ротора.

При расследовании причин аварийного отключения специалисты сделали заключение, что короткое замыкание произошло из-за оставленных трёх кусков арматуры, которая используется для установки балансирующих грузов при проведении виброналадки внутри статора генератора.

Кроме того, увеличение повреждений в генераторе было вызвано тем, что защита «Ротор генератора на землю» срабатывала по устному указанию начальника производства, отчего эта защита срабатывала четыре раза с 05:43. С 07:07 до 05:43:28 работал и, наконец, отключился в 05:43:31 из-за защиты статора силового блока.

Кроме того, увеличение объёма повреждений в генераторе было вызвано тем, что по устному приказу директора по производству электрозащита была выведена на сигнал, поскольку с 5:43:07 до 5:43:28 защита сработала на сигнал, а затем отключилась в 5:43:31.

«Вышеуказанные случаи возникли из-за того, что ответственные работники станции не контролировали работу подрядной организации в период ремонта и не соблюдали правила и инструкции по эксплуатации, в результате чего энергоблок был выведен на ремонт после капитального ремонта», — говорится в приказе.

Во избежание повторения подобных случаев в будущем и для повышения ответственности и подотчётности сотрудников глава АО ТЭС Фархад Абдурахманов приказал, чтобы руководители всех ТЭС и ТЭЦ изучили допущенные ошибки при ремонте первого энергоблока Талимарджанской ТЭС и провели внеочередной инструктаж для своих сотрудников.

Кроме того, руководителям поручено проверить, введены ли в эксплуатацию устройства релейной защиты и автоматики в соответствии с утверждёнными характеристиками, а также устранить недостатки при их выявлении.

Кроме того, глава регулятора сферы поручил принять строгие меры в отношении ответственных сотрудников, допустивших ошибки и недостатки при капитальном ремонте энергоблока, а также прекратить трудовой договор с директором по производству Р. Кодировым.

Отменены поощрительные выплаты за июль начальнику службы ремонта Т. Алиеву, начальнику электроцеха И. Мирзаеву и заместителю начальника цеха Ю. Сайдуллаеву.

Фархад Абдурахманов тогда поставил задачу принять все меры по ремонту первого энергоблока и запустить его до 1 ноября, однако работы до сих пор не были завершены.