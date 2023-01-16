На прениях в рамках завершающегося в Бухаре судебного процесса по уголовному делу о событиях в Каракалпакстане 1−2 июля выступили обвинители, адвокаты и все подсудимые, кроме Даулетмурата Тажимуратова.

После выступления журналистки Лолагул Каллыхановой в четверг выступил спортсмен Азамат Турданов), также один из основных обвиняемых, сообщает корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов. Мы также публиковали выступление блогера Бахтияра Кадирбергенова.

«Газета.uz» публикует перевод выступления Азамата Турданова с каракалпакского языка. Мы писали, что обвинение просило ему 8 лет лишения свободы.

Уважаемые председательствующий, участники суда.

Лола (Лолагул Каллыханова — ред.), спасибо тебе. Признать вину — дело смелого человека. На это не способны даже некоторые мужчины. Спасибо тебе!

Уважаемый председательствующий. Я сильно впечатлён выступлением Лолы. Мы сидим здесь уже шесть месяцев. Эти дни были нам предначертаны судьбой.

Двадцать лет назад в этом месте, в Бухаре, я победил в чемпионате Узбекистана и, получив путёвку на чемпионат мира в Москве, стал чемпионом мира. Я и представить не мог, что 20 лет спустя я буду подсудимым в Бухаре. Такова судьба.

Я скажу правду: я никогда не видел ничего плохого от правительства Узбекистана, от президента. Наоборот, когда семь парней ехали на чемпионат мира, меня сделали капитаном команды, оказав мне доверие.

Если меня видят тренеры в Ташкенте, прошу у всех прощения. Они относились ко мне как братья, я был у них дома, воспитывался ими. Как сегодня сказала Лола, эти дни случились с нами из-за нашего национализма. То, что я стал чемпионом и поднимал флаг Узбекистана на международной арене, стало ничем.

Признаюсь, я остался меж двух огней. С одной стороны — тренеры, которые давали мне воспитание, с другой — мой народ (сдерживает слёзы — ред.)…

Отодвинув в сторону, в первую очередь, свою работу, во-вторых, депутатство, всё, что есть, решив, что народ плачет, неправильно поняв слова президента о том, что «надо жить нуждами и переживаниями народа», я оказался вовлечённым в митинг.

Став националистом, поднял голову против своей Родины, которая меня воспитала, сделала меня чемпионом мира, потратила на меня столько труда, поднявшая меня до такого уровня. Я тысячи раз раскаиваюсь.

В тюрьме дни человека просто проходят — шесть месяцев, семь месяцев. Я понял одно: в тюрьме время не останавливается. Время всегда идёт вперёд. За это время, за эти семь месяцев, увидеться с теми, кто тут со мной, приезжали члены их семей с адвокатами. Они встречали друг друга в слезах и общались. А я не мог пойти к адвокату. У меня есть два сына. Оба чемпионы. Я не мог смотреть им в глаза. Вы должны понимать, как тяжело это для отца.

Я не хочу плакать и жаловаться. Просто человек, сам того не сознавая, ошибается. Все мы обычные люди… В тюрьме я прочитал книги Героя Узбекистана Ибройима Юсупова. Хочу подчеркнуть одно: я раньше не понимал, почему говорили, что узбекский народ — великодушный народ. В книгах говорится, что когда отца Ибройим ота посадили в тюрьму как «врага народа», оказывали давление на его мать, членов семьи. Сейчас с нами такого не происходит… Благодаря мудрой политике президента, никто нас не называет «врагами народа»… Я спросил у родных, родственников, как они, работают ли. Мне сказали, что всё в порядке…

Уважаемый народ, молодёжь, народ Каракалпакстана! Прошу вас, откройте глаза. Как сказала Лола, не верьте всяким словам, которые люди пишут в сети интернет. Не верьте куклам, таким как Аман Сагидуллаев (лидер партии «Алга Каракалпакстан», проживает в Норвегии — ред.)… Каракалпакстан, Узбекистан — наш общий дом. Ничто не сравнится с миром…

Вчера приехал наш аксакал Аманбай Тлеубаевич (Орынбаев — ред.), председатель Жокаргы Кенеса, такого ещё не было, это признак демократии в нашей стране. Несмотря на то, что у него столько работы, забот всей республики, он приехал, нашёл время, дал показания, выслушал нас. Обещал передать наше обращение уважаемому президенту. Я считаю это признаком демократии и того, что суд проходит справедливо…