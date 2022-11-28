В Бухарском областном суде завершился первый день судебного процесса по уголовному делу о событиях в Нукусе 1−2 июля. Во второй половине дня зачитывалось обвинение прокуратуры.

Во вторник будут заслушаны мнения сторон, ожидается дача показаний 22 подсудимых, сообщает из Бухары корреспондент «Газеты.uz» Абдулло Ёдгоров.

Пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов опубликовал краткое содержание обвинений, озвученных прокуратурой. Приводим их ниже:

Даулетмурат Тажимуратов (слева).

1. Даулетмурат Тажимуратов — в целях свержения действующей власти Республики Каракалпакстан и назначения себя на пост председателя Жокаргы Кенеса (парламента) организовал организованную группу и массовые беспорядки 1−2 июля;

Лолагул Каллыханова (справа).

2. Лолагул Каллыханова — присоединившись к этой организованной группе, через социальные сети распространяла материалы, наполненные идеями сепаратизма, призывающие население к массовым беспорядкам;

3. Азамат Турданов — обеспечил участие спортсменов в массовых беспорядках в Нукусе 1−2 июля и, подняв Тажимуратова на плечах, отнёс его в Жокаргы Кенес с целью его захвата;

4 и 5. Ахмет Сметуллаев и Даулетмурат Джиемуратов — 1−2 июля привлекали людей из районов Каракалпакстана и сами активно участвовали в массовых беспорядках, поддерживали Тажимуратова;

6. Бахтияр Кадирбергенов — привлекал людей к массовым беспорядкам, призывал к захвату Жокаргы Кенеса и здания аэропорта Нукуса;

7. Байрам Сейтниязов — будучи членом диаспоры «Аллаяр жолы» в Казахстане, организован массовые беспорядки и помогал изготавливать баннеры в поддержку Тажимуратова;

8. Аллабай Токимбетов — 2 июля заявил людям, собравшимся в Ходжейлийском районе, о том, что Республика Каракалпакстан должна быть независимой, призывал их к массовым беспорядкам, возглавил их;

9. Кахарман Сейтимов — 2 июля собрал людей в Караузякском районе, призывал их к массовым беспорядкам, возглавил их;

10. Азамат Нуратдинов — 2 июля распространял в Канлыкульском районе материалы, призывающие людей к массовым беспорядкам, руководил массовыми беспорядками;

11. Саидабулла Медетов — 2 июля распространял в Шуманайском районе материалы, призывающие людей к массовым беспорядкам, руководил массовыми беспорядками;

12. Нурлан Найыпов — 2 июля подготовил видеообращение, призывающее к массовым беспорядкам, и распространил его через социальные сети;





13. Полат Шамшетов — 2 июля привлекал людей к массовым беспорядкам и сам был их активным участником;

14. Разбек Бекмуратов — 2 июля на территории махалли «Наупир» напал на сотрудников Национальной гвардии, привлечённых к ликвидации массовых беспорядков, нанёс им телесные повреждения, отобрал пистолет марки «ПМ».

15. Султанбек Каипов — 2 июля на территории махалли «Наупир» напал на сотрудников Национальной гвардии, привлечённых к ликвидации массовых беспорядков, нанёс им телесные повреждения. Кроме того, подготовил видеообращение, наполненное сепаратистскими идеями, и хранил его с целью распространения;

16. Бердах Генжебаев — 2 июля в ходе массовых беспорядков в Шуманайском районе остановил 3 человек — узбеков по национальности, прибывших из Ферганской области, нанёс им телесные повреждения, путём разбоя отобрал у них 3,6 млн сумов и документы строгой отчётности;

17. Саламат Калилаев — 2 июля возглавил массовые беспорядки в Кегейлийском районе, в порыве национализма поджёг штаб Андижанской области (ранее в Каракалпакстане были открыты штабы разных областей Узбекистана в целях помощи развития республике — примечание «Газеты.uz»), повредил его имущество;

18. Полат Нурниязов — 2 июля в ходе массовых беспорядков в Нукусе перекрыл дорогу сотрудникам правоохранительных органов с целью ограничения их деятельности, руководил поджогом автошин;

19. Саиыпназар Калимов — в целях освобождения людей, взятых под административный арест в ходе массовых беспорядков 1 июля, совершил нападение и поджог места, где они содержались;

20. Нурлан Султамуратов — 2 июля активно участвовал в нападении на ОВД города Нукуса, поджигал деревья, перекрывал дороги;

21. Арыслан Темирханов — 2 июля в ходе массовых беспорядков использовал «коктейли Молотова» на улице Хужайли гузари, препятствовал деятельности сотрудников правоохранительных органов;

22. Амирбек Адилбеков — 2 июля в ходе массовых беспорядков использовал «коктейли Молотова» на мосту Турткул гузари, препятствовал деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Ранее мы писали о статьях, по которым обвиняются подсудимые, с указанием их возраста, мест работы или рода деятельности.

Материалы «Газеты.uz» о судебном процессе и событиях в Каракалпакстане собраны под тегом «нукусские события».