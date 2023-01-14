На судебных прениях в рамках завершающегося в Бухаре процессе по уголовному делу об июльских событиях в Нукусе выступили обвинители, адвокаты и все подсудимые, кроме Даулетмурата Тажимуратова, сообщает корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов.

Первой среди 22 подозреваемых в четверг выступила журналистка и учредитель сайта Makan,uz, единственная женщина на скамье подсудимых Лолагул Каллыханова. В дни народных волнений в Нукусе и до них она находилась в Ташкенте.

Ранее мы писали, что прокурор запросил для журналистки 11 лет лишения свободы по обвинениям согласно пункту «а» части 3 статьи 104 через статью 28 (соучастие в умышленном тяжком телесном повреждении, причинённое двум или более лицам), части 4 статьи 159 (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Узбекистана) части 3 статьи 244 (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия) и пунктов «а», «б» и «г» статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, совершенное по предварительному сговору или группой лиц; с использованием служебного положения; с использованием СМИ либо интернета).

«Газета.uz» публикует перевод выступления Лолагул Каллыхановой с каракалпакского языка.

Уважаемые участники суда! Я искренне сожалею о содеянном. Я осознала, что своим последним необдуманным видеообращением, материалами, выпущенными через сайт Makan.uz, повела мирный народ к беспорядкам, стала виновной в смерти стольких людей, заключении под стражу людей и привлечении их к следствию…

До сегодняшнего дня от Узбекистана я получала только заботу — и на свободе, и даже в тюрьме. Никогда не получала ничего плохого. На следствии ко мне относились гуманно. Хотя, когда меня сажали в тюрьму, я ожидала очень много плохого.

Мне очень стыдно, что у меня были плохие мысли, что я ожидала от государства плохого, что я причинила вред своему народу. То, как во время следствия меня спрашивали о моём состоянии, — это только признак человечности. Здесь я хотела бы выразить многократную благодарность руководителям, которые следят за тем, чтобы [в ходе следствия относились гуманно], нашему уважаемому президенту…

Я не могу просить прощения перед президентом за эти случаи. Честно говоря, мне за это совестно.

Сейчас среди подсудимых… Я должна это проговорить сейчас. Я говорила об этом вчера, когда приехал председатель Жокаргы Кенеса [Аманбай Орынбаев]. Среди обвиняемых есть парень 1998 года рождения. Этот человек для меня ещё ребёнок. Неважно, что ему 25 лет… То, что он последовал за такими, как мы, показывает отсутствие у него твёрдого мнения. Этот парень приехал из Ташкента, где работал, в 2 часа ночи и присоединился к демонстрации, даже не зайдя домой. Это только один пример. Сколько ещё таких примеров? Сколько таких детей, как он, ушли?! Сколько семей разрушено.

Я должна сказать одну вещь. Если гибель 19 человек, вышедших утром из дома на рынок, на работу или учёбу и не вернувшихся обратно, если хотя бы один из сотен человек, которые сидят в тюрьме уже шесть месяцев, были заключены под стражу из-за меня, то я заслуживаю наказания.

Я, честно, не знала об этом… Например, этот парень 1998 года рождения. Он сидит позади меня. Парень по имени Сейдабулла Медетов. Слова, которые он скопировал с Makan.uz и напечатал, для него стали бедой. [За это прокурор] требует 5−8 лет лишения свободы. Всё это из-за меня.

Теперь я понимаю, что человек, выступающий перед народом, должен подумать о том, что говорит, не 7 раз, а 70 раз. Это очень печальная ситуация.

Эти слова я говорила в первый день суда. Я уже на всю жизнь приговорена к страданиям перед своей совестью. Я чувствую вину за то, что принесла эти дни на голову своей Родины, своего народа, которых хотела защитить. Поэтому, уважаемый председатель, какое бы наказание вы ни дали за совершённое мной преступление, какая бы ответственность ни была по Уголовному кодексу, [я согласна].

Прошу дать тем, кого судят вместе со мной, более мягкий приговор, не связанный с лишением свободы. Я согласна отсидеть за них.

Другие подсудимые на предварительном следствии говорили, что не знают меня. Думаю, они не «сдавали» меня потому, что я женщина. Не давали показаний против меня. Им не позволило это сделать достоинство мужчины. На самом деле многие из них оказались вовлечены в эти события из-за моего видеообращения на Makan.uz.

Это слова, которая я хотела сказать перед своей совестью, а не перед судом.

Дорогие молодые люди, всегда прислушивайтесь к советам своих родителей и близких родственников. Будьте сторонниками только мира. Не верьте словам незнакомого человека, даже если он пользуется доверием народа. Никогда не слушайте таких, как я, слова девушки. Потому что, когда вы будете сидеть в тюрьме и думать, кого вы послушали, будет поздно. Нет ценнее людей, чем ваши родители, спокойной жизни… Сидя в тюрьме и переживая за них, вы ничем не сможете им помочь.

Уважаемые родители, проверяйте аккаунты ваших детей в Telegram, WhatsApp, YouTube. Сейчас мы живём в эпоху информационной войны, которая очень опасна. Лишь одно видео может разрушить ваши жизни и жизни ваших детей. Я этому пример. Не делайте то, что мы сделали.

Я хочу также попросить, чтобы вы меня простили, если сможете. Я допустила то, что произошло 1−2 июля, допустила, что поднялся вопрос о национализме. По мере возможности занимайтесь образованием своих детей, обучайте их, объясняйте. Не было ничего, связанного с национализмом.

Мне предъявлены обвинения по статье 244−1, но я никогда не призывала к сепаратизму. Не допускайте, чтобы ваши дети выходили на улицы, послушав слова таких людей, как мы, девушки. Они тоже могут быть обвинены по статьям, которые они не могут представить. Поэтому, пожалуйста, следите за детьми, проверяйте их телефоны, какие они смотрят видео, что за видео смотрят…

Если вы смотрите это видео (имеется в виду трансляция — ред.), я ещё раз прошу у вас прощения.

Клянусь Богом, я сказала эти слова (в видеообращении — ред.), думая, что будут собирать подписи [против внесения поправок в Конституцию]. Честно, я думала, что они будут собирать подписи 5 июля (Даулетмурат Тажимуратов просил власти разрешить провести мирный и законный митинг 5 июля, но был задержан в тот же день 1 июля — ред.). Я не думала, что люди выйдут на улицы с камнями.

Простите меня, если сможете. Я не представляла, что это приведёт к случаям смерти людей. Если бы я знала, я бы никогда не выступала за это.