На фоне сообщений о привлечении педагогов к обходу квартир для сбора данных о детях Администрация президента Узбекистана поручила Министерству народного образования и ответственным должностным лицам провести инвентаризацию задач, возложенных на учителей. Об этом сообщил заместитель главы АП Комил Алламжонов.

Председатель Сената Олий Мажлиса и глава Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду Танзила Нарбаева сообщила, что в некоторых сферах всё ещё фиксируются факты привлечения сотрудников к работе, не входящей в их функциональные обязанности.

За девять месяцев 2022 года к административной ответственности привлечено 21 должностное лицо, в том числе 9 — в системе народного образования и 5 — в сфере медицины.

Национальная комиссия «решительно осудила» подобные случаи и заявила, что совместно с другими министерствами и ведомствами, а не только министерствами народного образования и здравоохранения, «принимает необходимые меры по недопущению случаев привлечения работников к работе, отличной от их функциональных обязанностей».

Государственной инспекции труда Минтруда необходимо усилить контроль для пресечения случаев привлечения работников к работе, не связанной с их функциональными обязанностями, усилить работу по привлечению виновных должностных лиц к ответственности, заявила Танзила Нарбаева.

Она призвала граждан обращаться, в том числе анонимно, по телефонам доверия 1176 и 1092, если они столкнулись с проблемой привлечения к принудительному труду, создания достойных условий труда и отдыха.

Заместитель председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, член Комиссии по гендерному равенству Саида Мирзиёева заявила, что «расстроилась, узнав о том, что учителей снова, как и 20 лет назад, заставляют ходить по квартирам и составлять списки учеников».

«Прошу чиновников прекратить возлагать на них ненужные и незаконные обязанности. Главная задача учителей — обеспечить будущее нашей страны, обучая знаниям наших детей», — написала дочь президента.

«Мы обязаны перестать относиться к учителям как к бесплатным служащим. Я считаю, что им необходимо стать самым уважаемым и оберегаемым слоем общества — для этого все должны действовать как один», — заявила она.

Предыстория

Официальные лица многие годы заявляют о мерах по повышению авторитета учителей, отказу от их привлечения к не относящимся к их обязанностям задачам и снижению бумажной волокиты в их работе. Бывший министр народного образования Шерзод Шерматов (ныне — глава Мининфокома) в июне 2018 года отмечал, что вместо обучения детей учитель целыми днями занят бумажной работой и принудительным трудом.

«В среднем уходит около 4 часов на заполнение различных справок и форм. Мы провели расчёты и поняли, что за потраченное на бумажную работу время нужно выплатить около 1,8 трлн сумов. Вместо этого учитель мог бы заниматься работой над собой или работать репетитором. Учителя в шутку говорят, что готовы выполнить любую работу, если их освободят от бумажной волокиты», — заявлял он.

В августе 2019 года президент Шавкат Мирзиёев заявлял, что отныне самый уважаемый человек в Узбекистане — это учитель. «Без изменения школы не изменить человека и общество, что является аксимомой», — отмечал он.

Глава государства называл учителей одной из опор Третьего Ренессанса в Узбекистане.

В поздравлении по случаю Дня учителей и наставников в этом году президента Шавкат Мирзиёев заявил, что «авторитет учителя — это в первую очередь авторитет нации, всего народа».

«Поэтому в последние годы мы проводим масштабные реформы, направленные на повышение роли и авторитета учителей и наставников в жизни общества, организацию системы образования на основе требований времени. Дают свои положительные результаты искоренение практики принудительного труда и привлечения педагогов к разного рода общественным работам, устранение бюрократии в учебных заведениях», — отмечалось в поздравлении.