Самым уважаемым и почитаемым человеком в Узбекистане отныне является учитель, заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании в пятницу по вопросам развития системы народного образования, повышения квалификации педагогов и их авторитета в обществе.

«Школы — это вопрос будущего, его можно интерпретировать как вопрос жизни и смерти. Пришло время, когда школы должны стать заботой всего общества. Вот тогда мы сможем завоевать доверие нашего народа, удовлетворить его, а наши шаги, указы, постановления, законы начнут двигаться быстрее, люди начнут их принимать», — сказал глава государства.

По его мнению, без изменения школы изменить общество не удастся. «Давайте зададим себе вопрос: в чем наш самый большой недостаток? В уровне кадров, в знаниях, мировоззрении, патриотичности. Будет справедливо сказать, что всего этого нет. Без изменения школы нам не изменить человека, наше общество. Это аксиома, это никто не может отрицать», — заявил руководитель страны.

Президент выразил пожелание, чтобы «сегодняшнее обсуждение приняли не как обычный „селектор“ или совещание, а как обращение главы государства к вам, всему обществу и молодежи».