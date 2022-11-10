Министерство народного образования Узбекистана отреагировало на сообщения о том, что столичных учителей заставляют ходить по квартирам и собирать данные о наличии детей школьного возраста в семьях, проживающих на микроучастке, относящемся к школе. В среду об этом написал блогер Никита Макаренко.

Требование регистрации школой детей, проживающих (и постоянно, и временно) на её микроучастке, содержится в постановлении Кабинета министров Узбекистана №140 от 15 марта 2017 года.

«На сегодняшний день этот процесс осуществляется через электронную систему, и для этого педагогам не нужно ходить по домам. В последние два года процессы приёма в первый класс школ города Ташкента и областных центров осуществляется в электронной форме (онлайн)», — заявили в МНО.

«Что касается „инициативы“ отдельных руководителей на местах по привлечению педагогов к процессу сбора данных по микроучастку и привлечению их к работам, не имеющим отношения к их деятельности, то она полностью запрещена», — отметили в министерстве.

В августе 2018 года президент подписал постановление, которым запрещено вовлекать работников народного образования в работы, не связанных со служебными обязанностями, принудительного труда, в том числе благоустройства и озеленения территорий районов и городов, работы сезонного сельского хозяйства и другие виды работ.

Их также нельзя привлекать на собрания и другие мероприятия, не связанных с профессиональной деятельностью, организовать принудительные подписки их на печатные издания. Кроме того, установлен запрет на проверку деятельности учреждений народного образования, не соблюдая установленного порядка и не предусмотренных законодательством основания.

Несмотря на это, практика принуждения учителей к разным работам последние годы продолжалась.

МНО призвало директоров школ и педагогов обращаться по телефону доверия министерства 71−202−09−09 в случаях, если их привлекают к работам, не относящимся к их должностным обязанностям.

Никита Макаренко опубликовал комментарии около 30 учителей из разных регионов Узбекистана, в которых они сообщают, что уже много лет ходят по домам и квартирам и собирают данные о детях.

«Всё это происходит, согласно свидетельствам учителей, по негласным распоряжениям директоров школ и районных отделов народного образования. При равнодушии Министерства народного образования. Скорее всего, осведомлённого о проблеме и неспособного, несмотря на публичные заявления, эффективно побороть это проявление современного рабства.», — написал блогер.