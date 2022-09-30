Пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева опубликовала поздравление главы государства учителям и наставникам.

«Искренне, от всего сердца поздравляю вас и в вашем лице всех педагогов Узбекистана, посвятивших свою жизнь нелегкой и вместе с тем самой почетной в мире профессии, с общенародным праздником — Днем учителей и наставников», — говорится в нем.

«На мой взгляд, учитель — это преданный своему призванию человек, высокоинтеллектуальная личность, которая идет в ногу со временем, а школа — обитель просвещения, где закладывается фундамент Третьего Ренессанса», — отмечается в поздравлении президента.

В прошлом учебном году, напомнил Шавкат Мирзиёев в своем послании, юноши и девушки Узбекистана завоевали 45 золотых, серебряных и бронзовых медалей на международных и региональных предметных олимпиадах.

«Как известно, авторитет учителя — это в первую очередь авторитет нации, всего народа. Поэтому в последние годы мы проводим масштабные реформы, направленные на повышение роли и авторитета учителей и наставников в жизни общества, организацию системы образования на основе требований времени. Дают свои положительные результаты искоренение практики принудительного труда и привлечения педагогов к разного рода общественным работам, устранение бюрократии в учебных заведениях. Еще одним важным шагом в этом направлении стала организация системы материального стимулирования учителей высшей категории, привлекаемых к работе в школах отдаленных районов», — отмечается в поздравлении.

Глава государства отметил, что за последние 6 лет количество дошкольных образовательных учреждений увеличилось в 5,5 раза, превысив 28 тысяч, охват дошкольным образованием достиг 70%, принята Национальная программа по развитию народного образования в 2022—2026 годах, созданы Национальный совет по реформированию системы народного образования и его региональные отделения, впервые в истории Узбекистана внедрены международные программы оценки уровня освоения предметов в начальных классах.

В этом году за счет средств Государственного бюджета построена 51 новая школа со всеми современными условиями, говорится в послании президента. В 1660 школах проведены строительно-ремонтные работы, создано более 119 тысяч ученических мест. В 465 школах построены дополнительные учебные корпуса, 115 спортивных залов и площадок. В учебные заведения поставлено более 35 тысяч комплектов учебного оборудования, кардинально обновлена инфраструктура около 1900 школ. Более 2500 учебных классов укомплектованы в общей сложности 31 тысячью компьютеров.

С нового учебного года в 137 школах республики открыты инклюзивные классы, в результате сотни детей с инвалидностью получили возможность активно овладевать знаниями.

За последний год число учителей, имеющих квалификационную категорию, превысило 300 тысяч.

Количество вузов увеличилось почти в 2,5 раза, достигнув 186, а квоты приема выросли в 3,5 раза. Создано 42 негосударственных высших учебных заведения, количество филиалов зарубежных вузов выросло до 31.

Президент напомнил, что одной из самых главных задач в рамках реализации Стратегии развития Нового Узбекистана определено развитие системы образования.

«Наша цель — чтобы в Новом Узбекистане выпускник школы был личностью, обладающей креативным мышлением, широким мировоззрением и способностью самостоятельно принимать решения, владел современными навыками и информационными технологиями», — подчеркивается в поздравлении президента.

«Для достижения этой благородной цели мы обязательно доведем до логического завершения начатую нами работу по кардинальному пересмотру школьных программ, методик обучения, содержания учебников. Приоритетное значение будет иметь строительство школ во всех регионах, особенно в сельской местности, их обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами», — говорится в послании главы государства.

«На новый уровень выведем работу по созданию достойных условий и стимулированию нелегкого труда учителей, профессоров и преподавателей, воспитателей, наставников, научных работников, улучшению их материального обеспечения. Будем всесторонне развивать инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями», — отмечено в поздравлении.

«Сегодня мы все являемся свидетелями того, что система образования и воспитания находится в центре внимания всего нашего общества. Каждое изменение в сфере вызывает широкий отклик среди соотечественников. Мы и впредь будем во всем советоваться с нашим народом, глубоко анализировать общественное мнение и исходя из этого укреплять наши достижения в данной области, исправлять ошибки и недостатки», — подчеркнул президент в своем праздничном послании.

«Сегодня вы, уважаемые учителя и наставники, выполняете очень важную историческую миссию в чрезвычайно ответственной сфере. Ведь воспитание молодого поколения, готового стойко защищать интересы Родины и народа, имеющего твердую жизненную позицию, никому и ни в чем не уступающего — это поистине самая великая задача. Желаю всем вам на этом пути новых успехов и достижений в вашей благородной деятельности. Крепкого вам здоровья, счастья, мира и благополучия вашим семьям, дорогие учителя и наставники», — пожелал президент Узбекистана.