Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление учителям и наставникам страны по случаю их профессионального праздника, который отмечается 1 октября.

«Вы, люди высокой душевной щедрости, проявляя настоящую самоотверженность, создаёте поистине бесценное богатство, немеркнущее наследие и передаёте их нашему народу, подрастающему поколению. Это великое богатство — знания и науки, это самое дорогое наследие — хорошее воспитание», — говорится в поздравлении.

«В последние годы в нашей стране создаётся единая и непрерывная система развития науки, образования и воспитания с целью придать этой сфере статус приоритета государственной политики, обеспечить всестороннюю поддержку ребёнка в семье от рождения до совершеннолетия, помочь ему занять достойное место в жизни», — отметил глава государства.

Чтобы Узбекистан смог достичь поставленных целей и достойно конкурировать на мировой арене в сегодняшнее стремительно меняющееся время, «нужно, образно говоря, вооружить наш народ, прежде всего молодёжь, передовыми достижениями в области науки, духовности и просвещения», подчеркнул президент.

«Очень важная задача сферы образования — формирование молодого поколения, имеющего активную гражданскую позицию, способного защищать интересы Родины и народа, широко и современно мыслящего», — заявил Шавкат Мирзиёев. В этой связи, по его мнению, назрела «объективная необходимость» разработать и внедрить в практику Концепцию порядка и принципов преподавания общественных дисциплин в системе непрерывного образования.

«В нашем обществе воспитатели детских садов, школьные учителя, профессора и преподаватели вузов, научная и творческая интеллигенция — это четыре прочные опоры Третьего Ренессанса, к которому мы стремимся», — отметил президент. Он пообещал, что «работа по повышению авторитета и статуса учителей и наставников в обществе, материальному и моральному стимулированию их нелёгкого и почётного труда» продолжится «на ещё более высоком уровне».

В среду президент также подписал указ о награждении группы особо отличившихся работников сферы образования и воспитания в связи с Днём учителей и наставников.