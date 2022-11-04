Министр финансов Тимур Ишметов на II международном экономическом форуме в Самарканде 3 ноября высказался о необходимости сократить государственные расходы для борьбы с инфляцией и поддержания финансовой дисциплины.

По данным Центробанка страны, по итогам 2022 года инфляция в Узбекистане прогнозируется на уровне 12−12,5% (прогноз в начале года — 8−9%). В 2023 году по основному сценарию развития экономики показатель ожидается на уровне 8,5−9,5%, а в 2024 году — 5%. Однако, если структурные реформы будут проходить медленнее, чем в основном сценарии, а регулируемые цены будут индексироваться исходя из уровня инфляции, то рост цен в 2023 году будет на уровне 7−8%, однако достижение таргета в 5% может быть отложена на более поздний срок.

«Будет трудно снизить инфляцию не в 2023 году, а в 2024 году. В 2023 году у нас снова будет высокая инфляция в мире. Но, если инфляции сохранится на высоком уровне ещё два или три года, она станет постоянной, и тогда её будет очень трудно затормозить», — предупредил глава Минфина.

По его словам, высокая инфляция влечет за собой больше обязательств с фискальной стороны, что увеличивает расходы госбюджета, так как необходимо повышать зарплаты, пенсии и социальные пособия на уровне инфляции и выше.

«И в условиях Узбекистана, когда 50% расходов госбюджета идут на зарплаты, пенсии и социальные пособия, это очень большая ноша. Когда у нас высокая инфляция, она снова увеличивает ваши расходы. И вы как бы находитесь в этом круге, когда вы продолжаете увеличивать расходы, это подпитывает инфляцию, которая снова увеличивает ваши расходы», — отметил он.

С учётом огромных социальных обязательств в бюджете финансировать инфраструктурные проекты становится проблематично

«И мы снова и снова приходим к позиции, когда мы все в правительстве должны понимать, и мы понимаем, что, вероятно, не можем себе позволить финансировать инфраструктуру только за счет государственных денег. И именно поэтому мы проводим такие форумы, на котором представляем проекты государственно-частного партнерства. У нас был огромный портфель проектов, и мы хотели бы привлечь к участию больше инвесторов», — сказал Тимур Ишметов.

Министр финансов считает, что правительство скорее должно сосредоточиться на сокращении дефицита бюджета, чтобы обеспечить фискальную дисциплину и показать инвесторам, что это будет его приоритетом.

«И мы рассчитываем на частные деньги, на государственно-частное партнерство, на прямые инвестиции. И со своей стороны мы должны обеспечить макростабильность. И поэтому, может быть, опять же, необычно слышать от министра финансов, но на ближайшую перспективу предстоит очень сложная задача, где приоритетом должна быть поддержка Центрального банка. Наша политика должна быть скоординирована для борьбы с инфляцией с разумной финансовой дисциплины, даже если нам придется сократить все наши расходы. Но это во благо», — считает он.

Тимур Ишметов на этом же форуме отметил, что сегодня привлекать внешний долг стало дорого, поэтому Узбекистан должен сосредоточиться на структурных реформах, которые приведут к переориентации общей экономической политики на использование частных денег, а не возможностей госбюджета и заимствований.

Нестабильная геополитическая ситуация в мире в первом квартале стала причиной замедления привлечения заимствований государственным и частным сектором, из-за чего внешний долг немного снизился. В то же время правительство не уложилось в лимит по дефициту госбюджета из-за высоких государственных расходов и попросило депутатов увеличить предельный размер дефицита с 3% до 4%, что означает увеличение госрасходов минимум на 8 трлн сумов ($721,4 млн).

Центральный банк отмечал, что рост ВВП в последующие годы будет зависеть от логического завершения структурных реформ, снижения роли государства в экономике и других факторов. Регулятор указывал, что с 2023 года правительству следует начать фискальную консолидацию, то есть приводить государственные финансы в порядок, поскольку из-за высокого дефицита бюджета инфляция формируется выше прогнозов.