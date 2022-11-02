Правительство Узбекистана внесло в Законодательную палату Олий Мажлиса законопроект об увеличении предельного размера дефицита государственного бюджета. Об этом на заседании нижней палаты парламента 25 октября заявил заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.

Депутат от партии УзЛиДеП Дониёр Ганиев напомнил, что во время представления отчёта по итогам первого полугодия правительство планировало попросить увеличить лимит дефицита госбюджета до 4%, но до сих пор этого не сделало.

«Скоро мы начнём обсуждение проекта госбюджета на 2023 год. Но, к сожалению, до сих пор не внесен проект изменений в бюджет 2022 года. Мы сейчас не знаем, будут ли изменения? Если да, то за счёт каких расходов? Это предстоящие расходы или финансирование уже выполненных расходов? Если мы в ноябре будем утверждать финансирование уже выполненных расходов, то это поставит парламент в неудобное положение», — сказал он.

Дониёр Ганиев. Фото: Законодательная палата.

Джамшид Кучкаров сообщил, что законопроект об увеличении лимита госбюджета накануне внесён в Законодательную палату.

«По итогам шести месяцев мы говорили, что, возможно, попросим увеличить лимит дефицита бюджета. Мы сейчас повторим эти слова. У нас есть расчёты, что дефицит бюджета составит 4% [ВВП]. Мы вчера отправили в Законодательную палату [законопроект] о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2022 год. Я прошу прощения, действительно мы в этом году поздно [отправили]», — заявил он.

По его словам, работа над макроэкономическими подходами и экономическими прогнозами на 2023 год, которая будет учитываться при разработке госбюджета на 2023 год, завершена на 90%. Он отметил, что в Кабинете министров и Администрации президента также задали вопросы и направили предложения касательно «подходов» на следующий год.

«Если описать 2022 год и предстоящий 2023 год, одним словом, то это неопределенность. Очень много неопределенностей… В отчётах и прогнозах Международного валютного фонда, Всемирного банка в конце говорится о сохранении неопределенности. Или, например, касательно проблемы продовольствия говорится, что продовольственная инфляция в следующем году в мире немного снизится, но ситуация может ухудшиться. У человека со стороны может появиться вопрос: „У них вообще есть расчёты или они просто пытаются оправдаться?“. Но это не так…», — сказал вице-премьер.

По его словам, правительство приложит силы, чтобы дефицит бюджета не превысил 4%.

Депутат Дониёр Ганиев 2 ноября подтвердил «Газете.uz», что правительство внесло законопроект об увеличении лимита дефицита госбюджета с 3% до 4%, что означает увеличение расходов бюджета на 8 трлн сумов. По его словам, предельный чистый объем государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени Узбекистана, предлагается увеличить в два раза — с 6 трлн до 12 трлн сумов.

Согласно Бюджетному кодексу, Кабинет министров вносит законопроект о госбюджете в Законодательную палату, как правило, не позднее 15 октября с заключением Счетной палаты Республики Узбекистан, но эти сроки практически никогда не соблюдаются. Проект должен быть рассмотрен Законодательной палатой, как правило, до 15 ноября. Принятый Законодательной палатой закон направляется в течение пяти дней со дня его принятия на рассмотрение в Сенат, который одобряет его, как правило, не позднее 15 декабря.

По итогам первого полугодия дефицит бюджета составил 3,7% к ВВП или 14,4 трлн сумов, сообщал министр финансов Тимур Ишметов. Этот показатель выше утверждённого лимита.

Глава Минфина в ноябре прошлого года отмечал, что с 2022 года планируется установить ключевые экономические показатели для всех министерств по расходованию средств госбюджета. По его словам, бюджетный дефицит по строгому поручению намечено снизить до 3% и «жёстко контролировать расходы бюджета».

В сентябре прошлого года замминистра финансов Ахадбек Хайдаров сообщал, что после резкого роста расходов госбюджета из-за кризиса в 2020 году теперь планируется снизить показатель до докризисного уровня — до 27% к ВВП. Кроме того, правительство в следующие годы планирует удерживать уровень госдолга в пределах 50%, а бюджетный дефицит — в пределах 2%, отмечал он.