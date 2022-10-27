Правление Центрального банка Узбекистана на заседании 27 октября решило сохранить основную ставку на уровне 15% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Несмотря на наблюдаемое с сентября небольшое замедление недельного роста цен, сохраняются высокие темпы годовых показателей инфляции. Хотя инфляционные ожидания в экономике с июля постепенно снижались, в динамике базовой инфляции сформировался растущий тренд, указали в ЦБ.

До конца года сохраняются инфляционные риски, связанные с неопределенностью во внешнеэкономической среде, глобальными инфляционными процессами, повышательным влиянием высокой внутренней экономической активности и сезонности на потребительские цены. С учетом этих рисков было принято решение не менять основную ставку.

Инфляция и инфляционные ожидания

Разнонаправленное воздействие внешних и внутренних факторов привело к тому, что годовая инфляция в сентябре составила 12,2%. Как отметили в Центробанке, инфляционные процессы в апреле-сентябре «носили обширный характер», так как наблюдался значительный рост цен на большинство товаров и услуг потребительской корзины.

С августа показатель базовой инфляции стал формироваться выше отметки общей инфляции, и в сентябре ускорился до 12,7% годовых. На ускорение базовой инфляции с одной стороны влияние оказывает импортируемая инфляция, а с другой — ранее сформировавшийся высокий совокупный внутренний спрос в экономике.

В сентябре инфляционные ожидания населения оказались на уровне 15,2%, а предпринимателей — 13,8%. Такие высокие показатели связаны с растущей динамикой цен на основные продовольственные товары и относительно слабое снижение цен на овощи и фрукты в летние месяцы по сравнению с предыдущими годами.

На фоне сложившихся инфляционных процессов, денежно-кредитных условий, сохраняющимся эффектом импортных цен и высокой неопределенности, уровень инфляции в рамках базового сценария прогнозируется на уровне 12−12,5% к концу года (предыдущий прогноз — 12−14%) и её снижение до 8,5−9,5% в 2023 году.

Внутренние экономические условия

Со II квартала наблюдается усиление экономической активности. По итогам 9 месяцев реальный рост ВВП составил 5,8%, а показатели роста строительных работ и розничной торговли были выше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Повышение размера ежемесячной зарплаты в бюджетном секторе и пенсий, а также социальные трансферты создали основу для роста реальных доходов населения на 10,7%, говорится в релизе ЦБ.

Пропорционально росту доходов населения растет и потребительский спрос, что находит отражение в объеме производства потребительских товаров и обороте розничной торговли. В частности, за 9 месяцев объем производства потребительских товаров в экономике увеличился на 27%, а оборот розничной торговли — на 10,8%.

Высокие темпы бюджетных расходов, трансграничных денежных переводов и кредитных вложений в экономику будут оставаться факторами, поддерживающими совокупное потребление и экономическую активность до конца года, указал регулятор.

С учетом текущих тенденций экономической активности и принимаемых мер по финансированию, прогнозы экономического роста до конца года пересмотрены в сторону повышения. По итогам 2022 года, рост ВВП ожидается в пределах прогнозного коридора 5,2−5,8% (предыдущий прогноз 5−5,5%).

С учетом возможных рисков и неопределенности во внешней среде, в базовом сценарии темпы экономического роста в 2023 году немного замедлятся по сравнению с текущим годом и составят 4,5−5%.

Внешние экономические условия

На фоне роста цен на основные продовольственные товары, сырье и энергоресурсы на мировых рынках, глобальная инфляция в третьем квартале также продолжает ускорение.

Для сдерживания инфляционных процессов большинство центральных банков мира ужесточают денежно-кредитные условия (повышают ставки) что, соответственно, приводит к удорожанию финансовых ресурсов на мировых рынках.

В частности, из-за повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки и ужесточения глобальных денежно-кредитных условий остальные мировые валюты теряют стоимость по отношению к доллару США. С начала года индекс доллара вырос на 17% и уже достиг отметки в 112 пунктов.

Это, в свою очередь, вызывает ускорение инфляционных процессов в странах, доля импорта в потреблении которых традиционно высока, и инфляционные ожидания которых чувствительны к изменению обменного курса.

За счет адаптации внешней торговли к изменившейся внешней конъюнктуре, наблюдаются положительные тенденции в объеме валютных потоков в страну.

В частности, за прошедшие 9 месяцев объем экспорта без учета золота вырос на 23,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — до 11,1 млрд долларов, а объем денежных переводов в страну увеличился в 2,2 раза — до 12,6 млрд долларов. Положительная разница между покупкой и продажей населением валюты в банках составила 2,5 млрд долларов.

Денежно-кредитные условия

Ситуация на денежном рынке и процентные ставки адаптируются к изменениям денежно-кредитных условий.

Формирование положительных реальных процентных ставок по депозитам стимулирует сберегательную активность населения в национальной валюте, отмечают в ЦБ.

В частности, за прошедший период текущего года срочные депозиты населения в национальной валюте увеличились в 1,5 раза.

Несмотря на то, что положительные изменения в уровне инфляции и инфляционных ожиданиях становятся все более явными, сохраняющиеся внешние риски и высокая неопределенность требуют продолжения применения более осторожного подхода к изменению денежно-кредитных условий в будущем.

Инфляционные факторы и риски, вызванные внешними и внутренними экономическими факторами, подробно изучаются и принимаются соответствующие меры по их устранению.

Следующее заседание Центробанка по рассмотрению основной ставки назначено на 15 декабря.