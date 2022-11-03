Министр финансов Тимур Ишметов на втором Международном экономическом форуме в Самарканде 3 ноября высказался об условиях для сохранения высоких темпов роста экономики Узбекистана в ближайшие годы.

По данным Центробанка страны, по итогам 2022 года рост ВВП Узбекистана ожидается в пределах прогнозного коридора 5,2−5,8% (предыдущий прогноз был 5−5,5%). В 2023 году прогнозируется замедление роста экономики — 4,5−5%, в 2024 году — 5−6% и в 2025 году — 6−6,5%.

«Действительно, в начале года у нас был вполне приличный рост. Когда начался этот кризис, у нас были более скромные прогнозы. Но что показал наш опыт, если вы посмотрите на предыдущие годы, например, в 2020 году, когда была пандемия COVID, которая продолжилась и в 2021 году, мы обнаружили, что лучший способ решить все эти проблемы — это продолжить наши структурные реформы», — отметил он.

По словам министра, у Узбекистана сейчас «не так много фискального пространства, чтобы что-то делать без этих реформ».

«Да, три-четыре года назад мы сосредоточились на заимствованиях. Я бы сказал, что тогда условия в мире для этого были хорошими. У нас традиционно небольшой уровень долга для привлечения заимствований, чтобы мы могли позволить себе полагаться на долг. Кроме того, все наши партнёры и инвесторы были готовы поддержать. Теперь мы находимся в довольно сложной фазе. Мы можем видеть, что приближается глобальная рецессия, все [центробанки] ужесточают монетарную политику, повышают процентные ставки. И наши заимствования [стали] довольно дорогими, прямо скажем», — заявил он.

Фискальное пространство — возможности бюджета государства (включая возможность заимствований), которые позволяют ему обеспечивать или получать доступ к ресурсам для достижения желаемой цели, при этом не подвергая опасности устойчивость своего финансового положения или стабильность экономики и не нарушая иных ограничений, создаваемых собственным национальным законодательством или наднациональными органами или кредиторами (особенно, крупными кредиторами, например, Международным валютным фондом или Всемирным банком).

Тимур Ишметов отметил, что глобальная рецессия ограничивает финансовые расходы правительства и вынуждает начать создавать свои финансовые буферы (резервы) в этих условиях.

«Таким образом, единственный способ состоит в том, что мы должны сосредоточиться на структурных реформах, которые фактически приведут к переориентации общей экономической политики на использование частных денег, а не собственного фискального пространства и не заимствований. В ближайшей среднесрочной перспективе мы должны полагаться на частные деньги — это единственный путь», — сказал он.

Глава Минфина признал, что эти реформы будет осуществлять намного сложнее из-за регионального кризиса и изменения инвестиционных настроений не в положительную сторону для региона в целом.

«Но даже в этих условиях мы должны содействовать этим реформам, чтобы убедиться, что частным инвесторам будет интересно приехать в Узбекистан и [инвестировать]. Нам предстоит многое сделать в плане либерализации цен в некоторых областях, трансформировать государственный сектор таким образом, чтобы частный сектор имел равные возможности конкурировать в своей области. И в результате мы должны закончить [трансформацию] очень хорошей программой приватизации и очень хорошими результатами», — подчеркнул министр.

Если Узбекистан продолжит эти реформы, уверен Тимур Ишметов, страну будет ждать «вполне приличный рост» экономики на уровне 5% и выше.

«Но нас больше волнуют следующие годы — не 2023 год, а 2024 и 2025 годы. Если мы продолжим эти реформы, мы сможем сохранить этот рост. Если мы пойдём по сценарию, когда мы будем откладывать и медлить с реформами, то, начиная со второго и третьего года, поддерживать этот рост будет практически невозможно. Для разных стран может быть разная ситуация, но для нас на сегодняшний день важно продолжить реформы, которые в конечном итоге гарантируют переход экономики на частные деньги, а не на государственные. Это единственный путь, на котором мы должны сосредоточиться», — заявил он.

Объём совокупного внешнего долга Узбекистана на 1 января 2022 года составил 39,6 млрд долларов, увеличившись с 2018 года (17,2 млрд долларов) в 2,3 раза. Страна многократное прибегала к внешним заимствованиям, в том числе выпуская еврооблигации, однако в текущих условиях, когда центробанки мира ужесточают монетарную политику (повышают процентные ставки), кредиты для государств также подорожали.

Нестабильная геополитическая ситуация в мире в первом квартале стала причиной замедления привлечения заимствований государственным и частным сектором, из-за чего внешний долг немного снизился. В то же время правительство не уложилось в лимит по дефициту госбюджета из-за высоких государственных расходов и попросило депутатов увеличить предельный размер дефицита.

Центральный банк отмечал, что рост ВВП в последующие годы будет зависеть от логического завершения структурных реформ, снижения роли государства в экономике и других факторов. С 2023 года следует начать приведение государственных финансов в порядок, указывал регулятор, поскольку из-за высокого дефицита бюджета инфляция формируется выше прогнозов.