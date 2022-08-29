Управление по экологии и охране окружающей среды Ташкента провело изучение деревьев в Национальном парке, который открылся спустя пять лет после реконструкции. О том, что многие многолетние деревья во время реконструкции парка оказались повреждёнными, написал журналист Ильёс Сафаров.





Ильёс Сафаров (справа).

«В результате [повреждения] многие чинары и дубы почти высохли. Некоторые из них [полностью] высохли (чтобы скрыть это, на них повесили лампочки). Национальному парку срочно нужны квалифицированные агрономы и агротехнические мероприятия по деревьям. Если работа хоть немного затянется, мы потеряем десятки многолетних деревьев», — написал он.

Журналист также отметил, что площадь бывшего Комсомольского озера значительно уменьшилась, но «это уже нельзя исправить».





Управление экологии столицы, организовав рабочую группу, в понедельник изучило ситуацию на месте.

«По результатам изучения, проведённого с участием заявителей и специалистов, обращение нашло своё подтверждение. То есть установлено, что деревья на этой территории частично повреждены. Ответственным руководителям парка даны указания о немедленном проведении агротехнических мероприятий», — говорится в сообщении.





В управлении сообщили об оформлении документов по данному факту.

Позже сообщение с фотографиями было удалено.

«Газета.uz» пыталась узнать причины исчезновения публикации, но не смогла дозвониться до городского управления и Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.