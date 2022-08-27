Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу посетил обновлённый Национальный парк Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства. Открыть парк планировалось в середине августа, но этот срок был перенесён.

Парк был создан в 1932 году путём хашара и долгие годы был излюбленным местом жителей, напоминает пресс-служба. Пять лет назад, осенью 2017 года, парк, частью которого, помимо большого озера с пляжем, была Детская железная дорога, был по постановлению правительства закрыт на реконструкцию.

К июню 2021 года на части парка, где раньше находились ворота, открылся развлекательный парк с магазинами Magic City. Часть озера занял фонтан.

«Президент подчеркивал необходимость сохранения исторического облика этого парка, создания здесь атмосферы в духе национальных традиций. В соответствии с этим проделана большая работа на территории более 14 га. Построены административное здание, рестораны, отремонтированы мосты и дороги. Восстановлено озеро общей площадью 40 тысяч кв. м», — говорится в сообщении.

Дно озера покрыто специальным покрытием «для предотвращения обмеления и заиления». Организована зона купания с пляжем, сообщает пресс-служба президента. Высажено более 1000 деревьев и около 200 тысяч кустарников.

Шавкат Мирзиёев побеседовал с представителями старшего поколения, деятелями литературы и искусства. Поздравляя их с наступающим Днем независимости, он рассказал о важности этого парка.

«Изменения, происходящие сегодня в наших городах, — это хорошо. Но мы также должны уважать наши ценности и память. Этот парк когда-то был самым известным местом Ташкента и стал одним из его символов. Сюда приходили погулять, художники искали вдохновения. Здесь проходили самые радостные мгновения студентов, молодёжи. Нам нужно гармонизировать это прошлое с настоящим», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В парке «созданы все условия для полноценного отдыха. Можно прогуляться с семьёй или друзьями, перекусить, поиграть в шашки, шахматы и теннис, покататься на велосипеде», отмечается в сообщении.

«Все мы хорошо знаем песни из известных кинофильмов, такие как „Прекрасный Ташкент“, песни наших хафизов, они глубоко укоренились в наших сердцах, — продолжил Шавкат Мирзиёев. — Поэтому мы уделили внимание тому, чтобы такие мелодии постоянно звучали в этом парке. Думаю, будет уместно проводить здесь, как и прежде, вечера поэзии, концерты, снимать кино. Это сделает наш парк еще более красивым и привлекательным».

«Представители старшего поколения выразили радость от того, что парк открылся вновь в новом, прекрасном облике», — подчёркивается в сообщении.

Ссылки на материалы о Национальном парке приведены ниже.

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