Если вы захотите провести летний день у воды, не выезжая за город, список мест для купания вряд ли вас обрадует. Набережные Бурджара и Анхора как последние доступные водоёмы для купания многолюдны, несмотря на опасное течение. Изобилие бассейнов и аквапарков могло бы решить проблему потребителя, однако не все жители Ташкента могут позволить себе частый отдых у воды, как того требует организм человека в летние месяцы.



Кроме того, бассейны и аквапарки не могут дать человеку ощущение соприкосновения с природой. Они огорожены заборами и лишены даже минимальных природных элементов: песка и камней, травы, пробивающейся через них, кустов и деревьев. Плавание в бассейне имеет много общего с тренировками и поддержкой здоровья, но для длительного отдыха человека они бессмысленны. Даже рукотворный пруд может удовлетворить потребность человека в контакте с природой гораздо сильнее, чем рукотворная прямоугольная чаша с керамическим покрытием.



Естественные водоёмы и искусственные озёра и пруды безопаснее бассейнов, так как в природе граница между водой и берегом отмечена постепенным переходом. Когда человек заходит с берега в воду, он замечает явно выраженные изменения в составе и строении грунтов и растительности, которые идут в определённой последовательности. Такой переход очень важен для людей: это значит, что они могут неспешно идти по краю воды, не тревожась за свою безопасность, или прогуливаться вдоль берега по щиколотку в воде. Очень важно, что при таком переходе детям безопасно играть в воде.



Плавательный же бассейн, как и любой водный объект с жесткими искусственными краями, полностью лишён такого плавного перехода. Резкий переход также оказывает психологическое воздействие на взрослых, особенно если они отдыхают вместе с детьми.