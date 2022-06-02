«Мы предлагаем сделать так, чтобы при осуществлении любого строительного проекта, большого и малого, тщательно рассматривались возможности распределения водных ресурсов и обеспечения доступа к ближайшему в округе водоёму. Там, где эта потребность не удовлетворена и возможность контакта с водой отсутствует, каждый новые проект в одиночку или совместно с другими проектами, должен способствовать появлению хоть какого-то водного объекта в окружающей среде. Не существует другого способа создать необходимое переплетение водных объектов в городах: нам нужны плавательные бассейны, природные и декоративные пруды, потоки дождевой воды, фонтаны, водопады, природные ручьи и реки, протекающие в городах, маленькие садовые бассейны и водохранилища, чтобы мы могли приходить и любоваться ими»
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
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