Тренер сборной Узбекистана по шахматам Иван Соколов в интервью Chess.com рассказал о своей работе в национальной команде, которая впервые выиграла Всемирную шахматную олимпиаду в Ченнаи (Индия).

54-летний голландский гроссмейстер боснийского происхождения получил предложение тренировать сборную Узбекистана в мае этого года. Тогда он работал комментатором во время турнира Sharjah Masters, где играли многие шахматисты из Узбекистана.





Нодирбек Якуббоев, Жахонгир Вахидов, Шамсиддин Вохидов, Иван Соколов, Жавохир Синдаров и Нодирбек Абдусатторов во время церемонии награждения. Фотография Леннарта Утса / FIDE.

Он согласился и прилетел в Ташкент в конце июня, встретившись с уже отобранными игроками сборной: 20-летним Нодирбеком Якуббоевым, 16-летним Жавохиром Синдаровым, 27-летним Жахонгиром Вахидовым и 20-летним Шамсиддином Вохидовым. 17-летний Нодирбек Абдусатторов играл в это время в Биле и присоединился к сборам позже.

«Я посмотрел их партии за последние 12 месяцев, не обращая особого внимания на дебюты. Я, скорее, старался понять их как шахматистов, как они работают. Вам нужно понять, как устроен их разум, чтобы помочь им самостоятельно принимать верные решения. Нужно понять, какие позиции подходят этим шахматистам, а где у них остаются пробелы, и умеют ли они избегать позиций, которые им не нравятся», — заявил Иван Соколов.

Наставник сообщил шахматистам, что не собирается «запускать шахматный движок Stockfish в облаке на глубину 50 полуходов». «Я таким не занимаюсь. Но я помогу вам стать сильнее как шахматист, делать правильный выбор, возможно, указать что-то, над чем вам нужно поработать», — сказал он.

Вместо работы с движками Соколов показывал шахматистам много позиций миттельшпиля (следующая за дебютом стадия шахматной партии), возникающих в определённых дебютах, а также позиций определённого типа, где важен процесс принятия решений. Он сказал, что его база позиций обновилась на 70% с тех пор, как он работал со сборной Ирана.

«Вам как тренеру нужно следить за развитием шахмат: постоянно обновлять свою базу, чтобы понимать, как развивается миттельшпиль, и понимать новые дебютные идеи, потому что ваши подопечные будут сталкиваться с ними в своих партиях. Вам нужно их знать, понимать, составить какое-то мнение. Вы не можете сказать шахматисту, что ничего не знаете о каком-то варианте. В своей карьере шахматиста я применял 1.d4 и 1…e5, не интересуясь тем, что происходит в варианте Найдорфа или Винавера. Меня это совершенно не заботило. Теперь я не могу себе этого позволить», — пояснил он.

Иван Соколов так описал стили победителей олимпиады:

Нодирбек Абдусатторов: «Близко к Магнусу».

Нодирбек Якуббоев: «Более сбалансированный шахматист».

Жавохир Синдаров: «Чистый тактик».

Жахонгир Вахидов: «Блестящий теоретик».

Шамсиддин Вохидов: «В основном, тактик».

Соколов утешает Синдарова после поражения от Праггнанандхи. Фотография Леннарта Утса / FIDE.

По его словам, понимание того, как работать с шахматистами, помогало ему и подсказать верный выбор дебюта во время Олимпиады, что «не всегда просто». Тренер был расстроен, увидев, какую позицию получил в староиндийской защите Жавохир Синдаров в партии против Рамешбабу Праггнаандхи в матче с молодежной сборной Индии.

«Праггнанандха очень умно выбрал этот вариант против Синдарова. Он разменял пешки на e5 и получил относительно симметричную позицию с совсем небольшим плюсом у белых. Белым особо не на что рассчитывать, но такому тактику, как Синдаров, было трудно разыгрывать эту позицию, а такой техничный шахматист, как Праггнанандха, чувствовал себя в ней комфортно. В партии чёрные попытались решить проблемы тактически, что не сработало. Это только один пример, связанный с выбором дебюта: перевес белых был невелик, но им было гораздо проще принимать решения за доской», — заявил он.

Иван Соколов также попытался оценить свой вклад в успех Узбекистана.

«Я бы сказал так. Вы как тренер можете действеннее помочь шахматистам, если сами оказывались в их положении. Я не выигрывал олимпийское золото, но я выиграл серебро [на второй доске сборной Боснии и Герцеговины на олимпиаде в Москве в 1994 году, отстав лишь от сборной России — Доггерс]. В 2005 году моя команда стала чемпионами Европы [сборная Нидерландов — Доггерс]. Как я говорил, я побеждал многих чемпионов мира. У меня есть этот опыт, и я могу помочь другим игрокам. Если выбирать между Зинедином Зиданом и Жозе Моуриньо или, если брать голландских тренеров, Йоханом Кройфом и Луи ван Галем, я поставлю деньги на Зидана или Кройфа», — отметил он.

Наставник добавляет: «Я не знаю, как оценить своё влияние в процентах, но я знаю, что мой успех с Салемом и сборными Ирана и Узбекистана — не совпадение. Это моя работа».

Иван Соколов признался, что до олимпиады не думал, что может выиграть золото в Ченнаи.

«Объективно — нет, но я думал, что мы можем побороться за медали. Когда я был в Ташкенте, меня спрашивали много раз, достижима ли медаль. Я думал, что это возможно, но я не хотел неоправданно увеличивать ожидания. Но мне не верилось, что сборная США может оступиться. Я думал, есть ли у нас шансы опередить остальные команды», — сказал он.

Тренер считает, что при анализе составов соперников он понял, что Узбекистану повезло.

«Индия выставила три команды, способные сыграть успешно, но ни одной, способной победить. Для создания чемпионской первой сборной им нужно было включить в нее Гукеша Доммараджу. Все три индийские команды были сильны, но их можно было побеждать, как и Нидерланды, Германию, Францию или Испанию. Я думал, что наш команда недооценена и оказался прав, потому что наши шахматисты в сумме повысили свой рейтинг на 80 баллов рейтинга или около того (на 84.4 балла — chess.com)», — отметил Иван Соколов.

По его словам, в первый раз он подумал, что Узбекистан может выиграть медали во время выходного 4 августа после 6 тура (из 11). «Я понял, что мы уже сыграли против сборной США, и они не похожи на победителей олимпиады», — сообщил он.

Журналист Chess.com в шутку спросил, запретил ли Иван Соколов своим подопечным участвовать в «бермудской вечеринке» — традиционной вечеринке, проходящей во время олимпиады вечером перед выходным. Тренер ответил твёрдым «Да»:

«Они с нетерпением ждали бермудскую вечеринку, но я им сказал: „Так, я запрещаю вам туда ходить, но я накажу и себя. Это будет первая бермудская вечеринка с 1988 года, которую я пропущу. Я тоже останусь в отеле, если это может вас утешить“. Они попытались поспорить, сказав: „Мы заглянем только на пару часов“, но я ответил: „Ребята, дело в том, что я родился не вчера. Мне уже было столько же лет, сколько вам сейчас, и я не дам своего согласия. Этого не будет“. Мое решение оказалось верным», — рассказал он.

Иван Соколов наблюдает за ключевой партией Гукеш-Абдусатторов. Фотография Марии Емельяновой/Chess.com.

В выходной Иван Соколов сообщил команде, что у них есть реальные шансы выиграть олимпиаду. Он объяснил, что ничья со счетом 2:2 против сборной США — отличный результат, несмотря на упущенные шансы на победу.

«Я сказал им: во-первых, мы больше с ними не сыграем; во-вторых, у нас лучше дополнительные показатели, и это вряд ли изменится; в-третьих, они теперь будут побеждать наших конкурентов, расчищая нам путь. Как мы знаем сейчас, всё сложилось немного иначе», — заявил наставник.

Тренер признал, что его команде «повезло как первым призерам» в матче предпоследнего тура против второй индийской сборной.

«Нам невероятно повезло не проиграть, когда Гукеш испортил совершенно выигранную позицию. Я уже смирился с поражением 3:1 в этом матче, но в какой-то момент понял, что удача повернулась к нам лицом. Нам повезло, что Гукеш не хотел признавать, что выигрыш упущен, и без объективных оснований продолжал играть на победу. В этом матче нам улыбнулась удача», — сказал он.





Иван Соколов и тренер индийской молодежки Р.Б. Рамеш во время решающего матча. Фотография Марии Емельяновой / Chess.com.

По словам Ивана Соколова, ещё до зевка фигуры он чувствовал, что Нодирбек Абдусатторов выигрывает.

«У него был большой перевес по времени, и партия складывалась в его пользу. Вот почему движкам намного легче защищать проигранные позиции, чем людям. Как Гукеш мог выбросить из головы, что 20 ходами ранее его позиция была выиграна? Это совершенно невозможно, потому что он — человек», — объяснил он.

В заключительном туре Всемирной шахматной олимпиады Узбекистан победил сборную Нидерландов (2,5:1,5) и впервые стал победителем турнира. Женская сборная заняла 31-е место среди 162 команд.

На олимпиаде в Индии также были разыграны индивидуальные награды лучшим на каждой доске. Жахонгир Вахидов завоевал золото на четвёртой доске, а Нодирбек Абдусатторов удостоился серебра на первой доске, обойдя при этом Магнуса Карлсена. Нодирбек Якуббоев получил бронзу.