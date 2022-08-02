28 июля в Ченнаи (Индия) стартовала 44-я шахматная олимпиада, которую также называют «турниром наций». На фоне политических событий до турнира не допустили сборные России и Беларуси, а команды Китая не поехали в Индию из-за действующих в стране коронавирусных ограничений.

Мужскую команду Узбекистана представляют Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Жахонгир Вахидов и Шамсиддин Вахидов, женскую команду — Нилуфар Якуббаева, Умида Омонова, Мафтуна Бобомуродова, Афруза Хамдамова и Маржона Маликова.

Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

Представительницы сборной в первых четырёх турах победили сборные Ганы (4:0), Замбии (3:1) и Доминиканской Республики (3:1), но уступила соперницам из США (1:3). Гроссмейстер из Узбекистана Гулрухбегим Тохиржонова, которая после конфликта с Федерацией шахмат стала выступать за национальную команда США, отказалась от матча со своими соотечественниками.

На данный момент женская национальная сборная занимает 33-е место с 6 очками из 164 команд. Турнирную таблицу возглавляют Азербайджан, Польша и Украина, у которых по 8 баллов.

Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

Мужская команда в четырёх турах одержала победы над Непалом (4:0), Фарерскими островами (4:0) и Словенией (3:1), а также сыграла вничью с главным фаворитом турнира — США (2:2).

При этом американской сборной в составе 30-летнего Фабиано Каруана (7-е место в мировом рейтинге шахматистов), 39-летнего Левона Ароняна (5), 28-летнего Уэсли Со (6) и 30-летнего Сэма Шенкленда (26) с трудом удалось избежать поражения перед одной из самых молодых команд олимпиады в лице 17-летнего Нодирбека Абдусатторова (50), 20-летнего Нодирбека Якуббоева (167), 16-летнего Жавохира Синдарова (153) и 27-летнего Жахонгира Вахидова (369).





Абдусатторов черными фигурами победил Каруана, Яккубоев сыграл вничью Ароняном, Уэсли Со победил Синдарова. У Вахидова на 51-м ходу была выигранная позиция, но он допустил грубую ошибку, из-за чего Шенкленд смог вырвать ничью.

По итогам очередного игрового дня Узбекистан занимает 9-е место c 7 очками среди 188 команд.

В пятом туре мужская сборная сыграет с командой Словакии, женская — с Вьетнамом.

За трансляцией матчей можно следить на YouTube-канале Chess24 и Chess.com.