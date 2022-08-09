На 44-й Всемирной шахматной олимпиаде в Ченнаи (Индия) стали известны имена обладателей индивидуальных наград, которые присуждаются лучшим игрокам на каждой доске.

На олимпиаде узбекистанцы улучшили личные показатели за счёт турнирного перформанса. Турнирный рейтинг (перформанс) — определяется по специальным таблицам по среднему рейтингу соперников и результату, показанному игроком аналогично процедуре присвоения начального рейтинга. Если перформанс игрока в данном турнире выше его текущего рейтинга, то этот игрок увеличивает свой рейтинг, если ниже, то снижает. Шахматный рейтинг, формируемый Международной шахматной федерацией, обновляется каждый месяц и основывается на методе расчёта системы рейтингов Эло.





На четвёртой доске 27-летний Жахонгир Вахидов (2564) сыграл 8 матчей, в которых он одержал 5 побед, включая решающую партию с Нидерландами, и трижды сыграл вничью без поражений (6,5 очков из 8). Его перформанс достиг 2813, за что он удостоился золотой медали.

Ожидается, что при следующем обновлении рейтинга ФИДЕ его показатель должен увеличиться на 19,5 балла — до 2583.

Второе место занял 20-летний Паулюс Пултиневичюс из Литвы (2539), третье — 26-летний Хайме Сантос Латаса из Испании (2675).





На первой доске 17-летний Нодирбек Абдусатторов за 11 туров одержал восемь побед, включая ключевую победу в 10-м туре против Гукеша Доммараджу из Индии-2, трижды сыграл вничью и потерпел лишь одно поражение (8,5/11). При рейтинге 2688 узбекистанец показал перформанс на 2803 баллов. Благодаря этому он завоевал серебряную медаль. Ожидается, что при следующем обновлении рейтинга ФИДЕ его показатель должен увеличиться на 21 пункт — до 2698, а место в рейтинге — до 41 (+23).

Лучший перформанс (2867) показал 16-летний Гукеш Доммараджу (2684) из второй сборной Индии, одержав 8 побед, дважды сыграв вничью и проиграв лишь раз (9/11).

Третьим стал чемпиона мира 31-летний Магнус Карлсен (2864), который продемонстрировал перформанс (2803) ниже своего рейтинга. При этом норвежец провёл всего 9 матчей (7,5/9) и уступил своё место партнёру по команде в последний день турнира. В сети считают, что Карлсен мог завоевать серебро, но решил уступить медаль Нодирбеку Абдусатторову.





На второй доске 20-летний Нодирбек Якуббоев (2620) за 11 туров одержал пять побед, шесть ничьей и не потерпел ни одного поражения (8/11). В результате его турнирный перформанс составил 2759, что принесло ему бронзу.

Ожидается, что его рейтинг ФИДЕ увеличится на 19,8 баллов — до 2639,8.

Первое место занял 18-летний Нихал Сарин (2651) из второй сборной Индии (7,5/10), а второе — 21-летний Николас Теодору (2575) из Греции (7,5/9).





16-летний Жавохир Синдаров (2629) выступил чуть лучше своего рейтинга и занял 9-е место на третьей доске.

Фото: Алишер Саъдуллаев.

Напомним, в заключительном туре Всемирной шахматной олимпиады Узбекистан победил сборную Нидерландов (2,5:1,5) и впервые стал победителем турнира. Женская сборная заняла 31-е место среди 162 команд. Президент Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил шахматистов с победой и заявил, что они «оставили след в истории».