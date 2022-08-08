Мужская сборная Узбекистана в девятом туре 44-й шахматной Олимпиады в Ченнаи (Индия) сыграла вничью с Индией-2. Матч, прошедший 8 августа, завершился со счётом 2:2.

Средний рейтинг индийской сборной (2645) был чуть выше узбекистанской (2625).

20-летний Нодирбек Якуббоев (2620) сыграл вничью с 18-летним Нихалом Сарином (2651), аа 27-летний Жахонгир Вахидов (2564) согласился на ничью с 29-летним Башкараном Адхибаном (2598).

16-летний гроссмейстер Жавохир Синдаров (2629) уступил 16-летнему Рамешбабу Прагнанандха (2625).

Основное противостояние развернулось между 17-летним гроссмейстером Нодирбеком Абдусатторовым (2688) и 16-летним Гукешом Доммараджу (2684), который в девяти матчах одержал 8 побед подряд и сыграл лишь раз в вничью (8,5 очков из 9). По ходу матча, который длился около 5 часов, у соперника постоянно был перевес, но узбекистанец смог выстоять и выправить позицию.

Анализ матча по lichess.com. Нодирбек Абдусатторов прошел через проигранную позицию, но все-таки переломил ход партии.

К концу матча у Абдусатторова оставалось больше времени, но он сделал ход, подразумевающий ничью, но Гукеш хотел победы. Но после нескольких ходов у представителя Индии-2 ухудшилась позиция и уже он хотел завершить партию ничейным результатом, но узбекистанец рискнул и сыграл на победу. В цейтноте соперник «зевнул» коня и в результате признал поражение.





По итогам 10 туров Узбекистан с 18 очками сохранил лидерство в турнирной таблице, где представлены 188 команд, и осталась единственной сборной без поражений. Армения победила Азербайджан (3:1) и поднялась на второе место с 17 баллами.

Женская сборная Узбекистана (2094) одержала победу над Парагваем (1889) со счётом 3:1.

21-летняя Нилуфар Якуббаева (2299) сыграла вничью с 34-летней Габриэла Варгас (2140), 16-летняя Умида Омонова (2195) разошлась с миром с 17-летней Паулой Акоста (1855).

16-летняя Мафтуна Бобомуродова (1914) победила 25-летнюю Далилу Перес (1799).

13-летняя Афруза Хамдамова (1969) в решающем матче победила 16-летнюю Хелен Монтиель (1763).