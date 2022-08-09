Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на брифинге 8 августа заявил, что бывшее Комсомольское озеро в Национальном парке Узбекистана (часть которого отдана под Magic City) откроется 15 августа. По его словам, площадь обновлённого озера с пляжем составит 33 тысячи кв. м. Парк с озером был закрыт на реконструкцию осенью 2017 года.

Фотокорреспондент «Газеты.uz» посетил парк 9 августа, чтобы посмотреть, как идут строительные работы. На территории озера рабочие занимаются гидроизоляцией дна. Установлены новые мосты от берегов озера к центральному острову. На месте будущих газонов прокладывается оросительная система.

Фото

























Территория второго озера, примыкавшего к зданию Олий Мажлиса и осушенного ранее, по-прежнему полностью обнесена забором. Ранее сообщалось, что там планируется построить новое здание Национального академического драмтеатра.

В сентябре 2017 года Национальный парк, важной частью которого, помимо озера, была Детская железная дорога, был по постановлению правительства закрыт на реконструкцию. Тогда сообщалось, что на его месте появится «высокотехнологичный парк» с дельфинарием, американскими горками, местом для серфинга и торгово-развлекательным центром. В январе 2020 года с ходом реконструкции знакомился президент.

К июню 2021 года на части парка, где раньше находились ворота, открылся семейный развлекательный парк Magic City. Здесь построены улицы, имитирующие проспекты известных столиц мира с разными магазинами, музыкальный фонтан, копия баварского замка Нойшванштайн, амфитеатр в виде римского Колизея на 650 мест, а также кинотеатр и детский развлекательный центр. Немного позже был запущен океанариум. Строительством парка занималась компания Discover Invest.

Жители Ташкента отмечали, что после реконструкции назначение парка места для прогулок и отдыха размылось из-за многочисленных коммерческих площадок. Недовольство также вызывало осушение озера, которое прежде создавало вместе с зелёным покровом парка микроклимат в этом районе. С его закрытием горожане на много лет лишились доступного общественного пляжа.