Хокимият Ташкента планирует восстановить «символ города» — трамвай, который будет курсировать по улице Шота Руставели. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Тбилиси со ссылкой на заявление хокима Ташкента.

В Ташкенте сейчас находится мэр грузинской столицы Каха Каладзе в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Днем 19 июля глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов, Ираклий Гарибашвили, хоким Ташкента Джахонгир Артикходжаев и Каха Каладзе возложили цветы к памятнику великого грузинского поэта Шота Руставелли. Одноименный сквер, в котором находится памятник, недавно был обновлен в рамках реконструкции улицы Шота Руставелли.

Полная реконструкция этой улицы, как ожидается, будет включать благоустройство, создание дренажной и поливной систем, строительство пешеходных и велодорожек. Соответствующее решение 13 июля подписал хоким Джахонгир Артыкходжаев.

Напомним, о планах вернуть трамвай в Ташкент в феврале заявил президент Шавкат Мирзиёев.

«Газета.uz» не раз обращала внимание на поспешность и ошибочность решения о закрытии трамвайного движения в Ташкенте. Власти назвали трамвай неэффективным, а решить транспортные проблемы (загруженность дорог и образование заторов) планировали путём расширения дорог, строительства новых развязок и линий метрополитена. Однако в развитых странах эти проблемы решаются, напротив, сужением дорог, снижением максимальной скорости автомобилей и развитой сетью общественного транспорта.