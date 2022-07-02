Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибывший в Нукус, проводит встречу с депутатами Жокаргы Кенеса, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию ещё продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

«Газета.uz» публиковала сравнительную таблицу с действующей и предлагаемой редакций Основного закона.

Конституция. Глава ХVII. Республика Каракалпакстан

Статья 70

Суверенная Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан.

Суверенитет Республики Каракалпакстан охраняется Республикой Узбекистан.

Статья 71

Республика Каракалпакстан имеет свою Конституцию.

Конституция Республики Каракалпакстан не может противоречить Конституции Республики Узбекистан.

Статья 72

Законы Республики Узбекистан обязательны и на территории Республики Каракалпакстан.

Статья 74

Республика Каракалпакстан обладает правом выхода из состава Республики Узбекистан на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана.

Статья 75

Взаимные отношения Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан в рамках Конституции Республики Узбекистан регулируются договорами и соглашениями, заключенными Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан.

Споры между Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан решаются путем согласительных процедур.