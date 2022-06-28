Заместитель директора проектного офиса Министерства энергетики Узбекистана Бахром Умарбеков на энергетическом форуме в Ташкенте 25 июня сообщил, что Минэнерго работает над созданием свободного рынка в энергетической системе, и объяснил важность этого проекта, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Нам интересен свободный рынок тем, что инвесторам не предоставляется никаких [государственных] гарантий. Только гарантируется право частной собственности. Инвестор берёт на себя риски, строит станцию и продаёт электроэнергию клиентам, если сможет их заинтересовать», — сказал он.

По его словам, на создание рынка потребуется два-три года.

«До этого у нас есть два пути: по-старому увеличивать государственный долг и строить за счёт госдолга электростанции или на основе государственно-частного партнёрства реализовать ряд проектов в переходный период. Для предотвращения роста дефицита электроэнергии сейчас реализуются проекты ГЧП. Есть плюсы и минусы. Плюс в том, что не увеличивается суверенный долг государства. А минус заключается в том, что растут косвенные [обязательства] по гарантиям», — отметил замглавы проектного офиса.

При ухудшении финансового положения государственных энергетических компаний и невыплате денег за электричество, производимое инвестором, Министерство финансов будет вынуждено выплатить долги госпредприятия. «Это значит, что косвенные долги превратятся в прямые долги. Поэтому мы должны быстрее создать свободный рынок», — подчеркнул он.

Бахром Умарбеков заявил, что текущая себестоимость производства электроэнергии составляет примерно 500−600 сумов за кВт·ч, тогда как государство продаёт её населению по 295 сумов.

Представитель Минэнерго отметил, что по этой причине в правительстве обсуждается повышение тарифов на энергоресурсы. В сфере энергетики функционируют четыре естественные монополии, которые не могут привлечь инвестиции через ГЧП. Это компании «Национальные электрические сети», «Региональные электрические сети», «Узтрансгаз» и «Худудгазтаъминот».

«Для их роста можно привлечь деньги двумя способами. Первое — увеличение суверенного долга, то есть правительство берёт госдолг и отдаёт этим четырём предприятиям. Второе — эти предприятия на свой баланс берут корпоративные кредиты. Для внедрения этой процедуры нам нужно немного поднять тарифы, так как эти компании сейчас работают с убытками», — сообщил он.

Бахром Умарбеков указал, что сейчас расходы на приобретение газа или электроэнергии и их транспортировка включены в единый тариф.

«Тариф нужно разделить на две части. Если мы выведем отдельно транспортный компонент, тогда кредиторы смогут удостовериться в доходности, покрытии расходов на транспортировку. Сейчас они не могут в этом удостовериться, из-за чего предприятия не могут привлечь корпоративные займы на свой баланс», — сказал представитель Минэнерго.

По его мнению, возможности привлечения госдолга ограничены, из-за чего ограничивается рост компаний.

По состоянию на 1 апреля доля нефтегазового и энергетического сектора в структуре частного внешнего долга составляет 4,83 млрд долларов. Напомним, компания «Узтрансгаз» завершила 2021 год с убытками в размере 2,51 трлн сумов (236,2 млн долларов по среднегодовому курсу за 2021 год), 2020 год — 3,57 трлн сумов (354,7 млн долларов). По данным источника «Газеты.uz» в правительстве, на сегодняшний день общий долг компании превышает 2 млрд долларов.

Как планируется перейти на оптовый рынок электроэнергии

Сообщалось, что Узбекистан перейдёт на оптовый конкурентный рынок электроэнергии до 2025 года в три этапа. На первом этапе предусмотрена либерализация электроэнергетических предприятий и получение лицензий частными предприятиями, желающими продавать электроэнергию. Предполагается, что данный рыночный подход позволит повысить качество продукции и снизить цены.

В ходе второго этапа будет создан оператор системы распределения электроэнергии, а функции по продаже электроэнергии потребителям постепенно будут переданы поставщикам. Эти поставщики будут иметь право продавать электроэнергию потребителям на основании лицензии.

Третий этап — «Внутридневные (почасовые) продажи». На торговой площадке в режиме онлайн будут торговаться избыточные или дефицитные объёмы почасового производства и потребления электроэнергии.

Заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев 23 июня сообщил, что согласно новой концепции, для перехода на конкурентные оптовый и розничный рынок электроэнергии потребуется пройти четыре этапа. По его словам, президент разрешил утвердить рыночные правила, чтобы можно было предоставлять лицензию любому бизнес-субъекту, который хочет выйти на рынок, и определить понятный порядок, по которому он может начать своё производство.

В мае Шерзод Ходжаев отмечал, что в ближайшее время потребители смогут выбрать поставщика электроэнергии. «Потребитель сможет выбрать нужного ему поставщика и заключить договор с нужной ему компанией. Но, в отличие от интернета, здесь государство сохранит тарифную политику, а не ценовую. В результате, независимо от того, насколько велик спрос, тарифы устанавливаются так, что вы не можете продать дороже установленной цены», — заявлял замминистра.

Кроме того, с 2023 года для частных компаний откроют рынок сбыта электроэнергии. В 14 районах и городах они смогут продавать электричество юрлицам. Планируется также перейти на новую систему управления энергорынком, создав компанию для оптовой купли-продажи энергии и агентство для регулирования сферы.