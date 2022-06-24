Объём совокупного внешнего долга Узбекистана на 1 апреля 2022 года составил 38,8 млрд долларов, уменьшился с начала 2022 года на 1,8% или на 721,5 млн долларов, следует из отчёта Центрального банка.

Совокупный внешний долг включает правительственный и гарантированный правительством (государственный внешний долг), а также негарантированный внешний долг (частный внешний долг). При этом стоит отметить, что в «частном» секторе в основном представлены компании и банки с государственной долей (государство владеет более 80% доли банковского сектора, а также владеет или имеет долю в компаниях нефтегазового, телекоммуникационного, горнодобывающего и металлургического секторов).





Это первое сокращение внешнего долга минимум с 2013 года. ЦБ объясняет это тем, что нестабильная геополитическая ситуация в мире в первом квартале стала причиной замедления привлечения заимствований государственным и частным сектором, а также выплат по основному долгу, что отразились на остатках по внешнему долгу.

В частности, за три месяца чистый уменьшение государственного внешнего долга с учётом изменений обменного курса и цен снизилось на 1,5% или на 345,4 млн долларов — до 23,4 млрд долларов. Причина — погашение займов нефинансовых предприятий, гарантированных государством и уменьшения рыночных цен на конец отчетного периода по государственным ценным бумагам.





Задолженность частного сектора за январь-марта сократилась на 2% или на 376 млн долларов — до 15,5 млрд долларов. Это связано с погашением долгов в основном на банковском, нефтегазовом и горно-металлургическом секторах и падения цен на ценные бумаги на финансовых рынках.

В течение первого квартала частный сектор привлёк заимствования в размере 1,2 млрд долларов. Из этой суммы 389 млн долларов приходится на банковский, 217 млн долларов — на горнометаллургический, 171 млн долларов — на нефтегазовый и энергетический и 455 млн долларов — на другие сектора экономики.

Банки стали меньше брать в долг — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём заимствований уменьшился на 518 млн долларов. Тогда как в других секторах наблюдается рост.

Государство привлекло 281 млн долларов, что на 68 млн долларов меньше прошлогоднего показателя.

За три месяца государство погасило основной долг на 252 млн долларов и проценты по ним на 127 млн млн долларов. Частный сектор выплатил кредиторам 1 млрд и 110 млн долларов соответственно.





Президент Шавкат Мирзиёев в феврале прошлого года заявил, что без привлечения внешних заимствований не удалось бы ни построить новые линии метро в Ташкенте, ни поднять зарплаты медработникам и учителям.