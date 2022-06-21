Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 июня подписал постановление «О дополнительных мерах по реформированию рынка природного газа».

Документом создаётся акционерная компания UzGasTrade, которая будет выполнять функции по покупке и реализации природного газа в централизованном порядке. Сейчас этим занимается компания «Узтрансгаз», теперь она будет только единым оператором магистральной газотранспортной системы, специализированным на транспортировке, хранении и транзите газа.

С 1 августа UzGasTrade будет осуществлять функции:

закупки природного газа у отечественных производителей в качестве единого оператора государства по ценам, утверждаемым Межведомственной тарифной комиссией, и в централизованном порядке посредством импорта из внешних источников;

и в централизованном порядке посредством импорта из внешних источников; реализации природного газа предприятию «Худудгазтаъминот» и потребителям, подключённым к магистральной газотранспортной системе, на основе прямых договоров, в том числе единого экспортёра, кроме случаев, предусмотренных решениями президента.

Оформлением соглашений о разделе продукции и договоров между отечественными производителями, совместными предприятиями и АО UzGasTrade о закупке природного газа до 1 августа будет заниматься «Узтрансгаз».

Постановлением поручено в месячный срок внести в Кабинет министров план мероприятий по выплате кредиторской задолженности и взысканию дебиторской задолженности «Узтрансгаза», оздоровлению финансового состояния, пересмотру управленческой и организационной структуры, внедрению системы современной финансовой отчётности, принципов управления и закупок. Перед компанией поставлена задача до конца 2024 года получить международный кредитный рейтинг.

Кроме того, должны быть подготовлены предложения по перераспределению газораспределительных станций и промышленных коллекторов с учётом потребителей, обслуживаемых через эти объекты, с проведением по стране их инвентаризации совместно с «Узтрансгазом» и «Худудгазтаъминот».

Должно быть разработано техническое задание на разработку Стратегии развития и модернизации газотранспортной системы страны, в том числе инфраструктуры подземных хранилищ газа до 2040 года.

Правительству совместно с Министерством энергетики, Государственным комитетом промышленной безопасности и Государственным налоговым комитетом поручено в двухмесячный срок утвердить порядок онлайн-контроля за газовыми счётчиками, установленными во всех точках входа и выхода магистральной газотранспортной системы «Узтрансгаза», с проведением их инвентаризации.

Право акционера на пакеты государственных акций в UzGasTrade осуществляется Министерством экономического развития и сокращения бедности. Уставной капитал компании будет сформирован за счёт части средств субсидий, выделяемых из госбюджета.

Все права и обязательства по существующим дебиторским и кредиторским задолженностям, связанным с покупкой природного газа и его реализацией на внутреннем рынке, по состоянию на 1 августа остаются за «Узтрансгазом».

С 1 августа права и обязательства «Узтрансгаза» по договорам и соглашениям о закупке и реализации природного газа, в том числе о разделе продукции, переходят к UzGasTrade.

Министерство экономического развития и сокращения бедности ежегодно до 1 октября (в 2022 году — до 1 августа) исходя из баланса ресурсов и потребления природного газа будет вносить на утверждение в Кабмин предложения по объёмам экспорта газа на следующий год.

UzGasTrade будет импортировать природный газ на основе тендера, конкурса и постановления правительства по результатам прямых переговоров.

Межведомственная тарифная комиссия при Кабмине при установлении тарифов на услуги «Узтрансгаза» по транспортировке газа должна предусмотреть обеспечение погашения остающейся у него кредиторской задолженности.

В течение двух месяцев планируется внести в правительство предложения по совершенствованию порядка налогообложения энергоресурсов, реализуемых на внутреннем рынке.

Министерству финансов совместно с Министерством экономического развития и сокращения бедности для возмещения убытков, возникающих из-за расхождения цен закупки и реализации природного газа, а также финансирования операционной деятельности UzGasTrade поручено:

в двухнедельный срок — внести в Кабинет министров предложения по расчёту и источнику средств, необходимых для финансирования UzGasTrade;

в месячный срок — внести в правительство проект закона о поправках в госбюджет на 2022 год;

предусмотреть в последующие годы в проектах законов о госбюджете субсидии на эти цели.

Напомним, компания «Узтрансгаз» завершила 2021 год с убытками в размере 2,51 трлн сумов (236,2 млн долларов по среднегодовому курсу за 2021 год), 2020 год — 3,57 трлн сумов (354,7 млн долларов). По данным источника «Газеты.uz» в правительстве, на сегодняшний день общий долг компании превышает 2 млрд долларов.

Как мы сообщали ранее, с 1 июля в Узбекистане предлагается повысить цены на электричество и газ, а также ввести социальные нормы по потреблению энергоресурсов.