Заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев высказался о реформе энергетики, либерализации рынка энергоресурсов, привлечении частных инвесторов в сферу и тарифной политике. «Газета.uz» публикует выдержки статьи с его комментариями, предоставленной пресс-службой Минэнерго.

Текущая ситуация в энергетике

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Перед началом реформирования сферы энергетики был изучен опыт разных стран, сообщил замминистра.

«География привлекаемых нами специалистов очень широка — это Азия, Европа и Америка. Эти специалисты — люди, участвовавшие в подобных реформах энергетики не только у себя на родине, но и в других странах. Мы видели, с чем они столкнулись в процессе реализации, какие рекомендации они давали и к чему это привело. Вот почему мы выбрали тех специалистов, которые точно могут ответить на наши вопросы», — заявил он.

Среди привлеченных специалистов есть два эксперта высокого уровня, проводивших энергетические реформы в Грузии.

«Мы, безусловно, приняли во внимание их рекомендации. Также неправильно принимать решения, исходя из экономической и политической конъюнктуры при проведении каких-либо реформ в той или иной стране. При этом учитывать образ жизни и менталитет нашего народа необходимо. В этом плане мы изучили опыт Турции, которая гораздо ближе к нам. В некоторых областях мы исходили из советов западноевропейских экспертов, так как процесс реформирования у них начался гораздо раньше и за плечами уже 20−30 лет опыта, которым они делятся с нами», — уточнил он.

Замглавы Минэнерго считает, что первоначальная цель реформы заключается в том, чтобы энергетика была одним из определяющих факторов развития экономики, как и в любой стране: «Развитие энергетики должно быть на шаг впереди общего экономического развития».

В электроэнергетике в период до 2017 года ежегодный прирост производства составлял 2,5−2,7%, или намного ниже темпов роста экономики Узбекистана.

За первые 25 лет независимости Узбекистана было введено в эксплуатацию 3300 МВт новых мощностей, а за последние 5 лет этот показать превысил 5000 МВт, отметил замминистра.

«Мы рассчитали какой будет потребность в электроэнергии к 2030 году, но за счёт каких ресурсов она будет удовлетворяться? Необходима реализация инвестиционных проектов, а значит, средства на них. Согласно аналитическим расчётам, средний спрос будет расти на 10% в год до 2030 года. Многочисленные эксперты, когда мы начинали эти расчёты в 2019 году, давали заключение, что это оптимистичные цифры, и в реальности спрос не должен так расти. Но вот уже прошло три года, и практика показывает, что мы не ошиблись в своих прогнозах», — отметил он.

На сегодняшний день мощность энергосистемы Узбекистана составляет около 13 тысяч МВт, большая часть которой максимально востребована в зимние месяцы. С учётом того, что к 2030 году доля возобновляемых источников энергии увеличится, прирост мощности ожидается до 32 тысяч МВт.

«Мощность будет прирастать за счёт новых электростанций, которые нужно построить и ввести в эксплуатацию. Но одного производства недостаточно, мы должны не только произвести, но и доставить выработанную электроэнергию до потребителя. И здесь, конечно, возникает вопрос, каким образом сделать это качественно и эффективно. У нас есть запрос на такие инвестиции, и они довольно большие. Отсюда вытекает вопрос — каким образом государству продолжать свою экономическую политику, оставаться ли монополистом или искать другие пути?» — ставит вопрос Шерзод Ходжаев.

Привлечение частного сектора





Первая солнечная фотоэлектростанция в Узбекистане, построенная компанией Masdar из ОАЭ. Запущена в Навоийской области в августе 2021 года. Фото: Пресс-служба президента.

«Монополия не только в обслуживании, но и в ответственности, а также инвестициях», — продолжил замглавы Минэнерго.

«Есть сферы, где отказаться от госмонополии очень сложно, можно отказаться, но на это уходит 20−30 лет. В некоторых областях можно быстрее нарушить монополию и привлечь частный сектор. Энергетика как раз такая сфера, где есть возможность привлечь частный сектор», — считает он.

«Как и любой бизнес в частном секторе, вопрос инвесторов, заинтересованных в энергетике, один и тот же. „Я готов потратить определенную сумму денег на проект, но кто может гарантировать, что я получу прибыль и вернусь завтра?“ — спрашивают они. Инвесторы хотят получить от государства гарантию выплат в виде гарантийного письма, что, в свою очередь, ложится на государство тяжёлым бременем, такие контракты в ближайшее время будут пересмотрены», — подчеркнул замминистра.

Шерзод Ходжаев заявил, что для привлечения инвесторов государство должно не выдавать гарантийные письма, а создавать для инвесторов такую среду, чтобы они «воочию увидели, что все их затраты будут компенсированы в виде прибыли».

«Наша проблема в том, что сегодня баланс между ценой производимой электроэнергии и себестоимостью её производства в Узбекистане нарушен. То есть с точки зрения бизнеса производство электроэнергии и её продажа населению не является прибыльной отраслью, что наносит определённый урон. Ни один инвестор, который видит, что отрасль работает в убыток, не будет вкладывать в неё средства», — отметил он.

По мере увеличения объемов производства любого продукта затраты сократятся в несколько раз. Стоимость снижается, но есть и другие убыточные факторы, с которыми приходится иметь дело, пояснил замглавы Минэнерго.

Во-первых, сегодня только 8% производства электроэнергии Узбекистана приходится на возобновляемые источники энергии. Его основная часть — гидроэнергетика. 92% приходится на сжигание ископаемого топлива, т. е. природного газа, угля, мазута. По его словам, в течение 25 лет в сектор энергетики практически не вкладывали инвестиций. Иными словами, уделялось недостаточно внимания открытию новых месторождений, созданию запасов, оптимизации затрат, связанных с их добычей.

«Возьмём простой пример. Когда мы добываем природный газ из месторождения, открытого 30−40−50 лет назад, стоимость 1 кубометра газа ниже, чем на вновь открытом. И доля этих вновь открываемых месторождений в нашей стране с каждым годом растёт. То есть, конечно, стоимость возрастёт. Теперь, когда растёт стоимость топлива, поступающего на тепловые электростанции, это также приводит к увеличению вынужденных производственных издержек и, в конечном итоге, к увеличению стоимости электроэнергии», — отметил он.

Шерзод Ходжаев также признал, что по сравнению с другими странами в Узбекистане существует значительный дисбаланс в уровне жизни, доходах и ценах на энергоносители.

«На самом деле проблема здесь не в том, насколько дорого, дёшево, высоко или низко, а в отсутствии гарантированных правил, то есть, если кто-то придёт сюда и скажет, что я начну добывать, генерировать и продавать электроэнергию, рыночных правил нет. Условия доступа на рынок отсутствуют. После выхода на рынок нет жёстких норм, определяющих обязанности инвестора, а повышения цен при наших нынешних реформах недостаточно, чтобы сделать бизнес экономически привлекательным», — подчеркнул он.

Замглавы Минэнерго заявил, что необходимо разработать и утвердить рыночные правила, чтобы можно было предоставлять лицензию любому бизнес-субъекту, который хочет выйти на рынок, и определить понятный порядок, по которому он может начать свое производство.

Тарифная политика

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Необходимо чётко определиться, какую политику проводить — ценовую или тарифную.

«Многие путают эти понятия. Пытаются сравнивать с примерами в Европе, Америке и Корее. Не следует путать цену и тариф. [При ценовой политике] если спрос вдруг увеличится, а предложения не хватает, цена будет расти. Мы наблюдали это несколько раз за последние два года в европейских странах. Цены на электроэнергию и природный газ выросли в несколько раз. Можно сказать, что на розничном рынке цена будет выше после того, как она увеличится на оптовом рынке», — заявил он.

По его мнению, предприниматели, которые работают на этом рынке, подходят к вопросу только в соответствии с правилами бизнеса.

«Их основная цель — получение прибыли, а не защита населения или других потребителей. У нас есть тарифная политика, поэтому даже если мы выйдем на рыночные условия, эта тарифная политика будет сохранена для населения и отдельных категорий потребителей. То есть либерализация не означает, что каждый будет делать всё, что хочет. Будут внедрены механизмы для влияния государства на определенный рынок», — подчеркнул замминистра.

Шерход Ходжаев отметил, что в этих условиях «компания может переманить потребителей у других конкурентов, заявив, что готова предоставить цену за электричество ниже, чем у конкурентов, за счёт снижения себестоимости путём сокращения затрат и повышения эффективности, а также через скидки и другие инструменты поддержки».

Он привёл в пример работу интернет-провайдеров. Компания «Узбектелеком» — основной владелец сети телекоммуникаций. У неё есть свой провайдер (Uzonline), который конкурирует со многими другими частными провайдерами. Большинство из них используют сеть «Узбектелекома». Но идёт постоянная конкуренция за привлечение клиентов. «В результате выигрывает потребитель, у которого появляется выбор».

«То же самое должно быть и с электричеством в будущем. Потребитель сможет выбрать нужного ему поставщика и заключить договор с нужной ему компанией. Но, в отличие от интернета, здесь государство сохранит тарифную политику, а не ценовую. В результате, независимо от того, насколько велик спрос, тарифы устанавливаются так, что вы не можете продать ее дороже установленной цены», — заявил замминистра.

Замглавы Минэнерго выступил против тарифной политики, основанной на разделении «по регионам, а не по ценам». По его мнению, разные тарифы по регионам будет иметь больше отрицательное, чем положительное влияние «как на настроение населения, так и на развитие предпринимательства в будущем».

«Потому что бизнес будут развивать там, где дешевле ресурсы. Если в одном регионе дорогой газ и электричество для населения, бизнес отправится в другой регион, чтобы инвестировать и начинать производство, а это усилит проблему безработицы. Это определенно неправильно. Поэтому в долгосрочной стратегии определена единая тарифная политика в разрезе регионов», — подчеркнул он.

Условия для инвестиций

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Шерзод Ходжаев объяснил сильный спрос на инвестиции тем, что за 25 лет в Узбекистане не было построено новых генерирующих мощностей, а также не развивались электросети, которые устарели и пришли в негодность.

«С сегодняшними ценами мы можем решить некоторые проблемы отрасли через повышение операционной эффективности. Но мы не можем решить проблемы, которые унаследовали за 25 лет. Например, говоря простым языком, если будет построена новая махалля или массив, можно будет построить его инфраструктуру, но как быть с обновлением [инфраструктуры] в старой махалле? На это требуется много средств», — сообщил он.

В сектор электроэнергетики к 2030 году планируется инвестировать около 20 млрд долларов.

«Это немаленькие цифры, но главная цель реформ — создать условия для того, чтобы из этих 20 млрд долларов часть инвестировало государство, часть — инвесторы, а другую часть ещё какой-нибудь инвестор. Пусть инвестор инвестирует и получает прибыль», — заявил замминистра.

Кроме того, в отличие от других секторов уровень рентабельности энергетического сектора «не так высок, как и во всем мире».

«Здесь в большинстве случаев, если брать средний уровень по миру, то рентабельность не превышает 10%. То есть инвесторы не гонятся за большой прибылью, но хотят получить гарантированную прибыль при небольших бизнес-рисках. Низкие тарифы и низкие цены вызывают у инвесторов вопрос, что будет с моим бизнесом, если я не смогу продавать выше установленных цен?» — сказал он.

Шерзод Ходжаев указал, что Узбекистан уже заключил несколько контрактов государственно-частного партнерства с несколькими инвесторами в сфере, но там был использован другой механизм. В частности, с большинством строящихся станций были подписаны соглашения о гарантированной покупке электроэнергии государством. То есть Узбекистан взял на себя обязательство в течение 25 лет покупать электроэнергию по определённой цене.

«В течение этих 25 лет инвестор не может поднять цену, а мы не можем её снизить. С условием, что цены не будут меняться. На вопрос, хороша система или плоха, кто-то говорит, что система плоха, потому что она ограничивает конкуренцию, и что мог бы прийти другой инвестор и предложить более дешёвый и удобный тариф. С другой стороны, перед проведением любых реформ не только к энергетике, но и во всех других сферах мы должны удостовериться, что они не остановятся на полпути», — утверждает он.

По его словам, все привлечённые эксперты выдвинули одно условие, что Узбекистан реформирует сферу энергетики и перейдёт на «рыночные рельсы». Прежде всего, необходимо реализовать несколько проектов, которые будут гарантировать, что в стране не будет огромного дефицита электроэнергии в следующие 2−3 года.

«С этим условием мы подписали много договоров на основе ГЧП. Будут запущены станции, рынок насытится энергией», — добавил он.

По словам замглавы Минэнерго, можно объявить об открытии рынка энергетики, установить правила, пригласить инвесторов, при этом не гарантировать покупку электроэнергии, тогда инвесторам самим придётся продавать электричество на рынке. Но ухудшение геополитической ситуации в соседних странах и проблемы, похожие на пандемию коронавируса, могут ослабить активность инвесторов, которые могут взять паузу на 1−2 года, чтобы ситуация прояснилась.

«Мы подписали несколько соглашений, чтобы избежать таких случаев», — сказал Шерзод Ходжаев.

Монополия на магистральную сеть

Шерзод Ходжаев заявил, что энергетику Узбекистана трудно представить без участия государства.

«Когда мы говорим о негосударственном участии, то здесь нужно смотреть не только с точки зрения регулирования или контроля со стороны государства, но и говорить об участии государственных предприятий в качестве бизнес-субъектов. Это кажется очень интересным, но если в каком-то направлении энергетики существует естественная монополия, и изменить это невозможно, то с технической точки зрения лучше, чтобы эта монополия была государственной, чем частной», — отметил он.

Магистральные электрические сети, которые являются стратегическим объектом и должны быть под управлением государства, считает замминистра.

«Все субъекты, подключенные к этой сети, должны быть уверены, что они представляют одинаковую ценность для владельца этой сети. Нужно всем предоставить равные условия, так как единственный интерес государства в том, чтобы система работала правильно и гарантированно, а цены в системе были справедливыми», — пояснил он.

Министерство энергетики разработало концепцию перевода сферы электроэнергетики на рыночные рельсы, и эта концепция будет подписана в ближайшие дни. В этой концепции определены конкретные условия для перехода на следующий этап рынка, а не сроки.

Энергоэффективность

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Замминистра указал, что через тарифы (а не цены) можно поощрять энергоэффективность. Например, крупные промышленные предприятия платят за электроэнергию по дифференцированным тарифам. Их призывают изменить технологический процесс, использовать электроэнергию в ночное время и экономить в вечернее и утреннее, когда спрос со стороны населения и малого бизнеса резко возрастает.

«Это тоже один из инструментов. К сожалению, вопросам энергоэффективности в нашей стране уделяется мало внимания, особенно среди населения. Мы слышим много возражений: „И так нет [электричества], что мы будем экономить?“ Суть в том, что населению также нужно экономить, чтобы иметь электроэнергию. Даже если неустанно увеличивать мощности, не везде она появится. Вы увеличиваете генерирующие мощности, кто-то энергию тратит, из-за чего возникает дефицит ресурсов и до кого-то она не доходит».

Социальная норма потребления электроэнергии может помочь решить проблему, поскольку пользователи будут платить больше, если начнут потреблять выше определенной государством нормы. У потребителей должна сформироваться культура рационального потребления энергоресурсов, подчеркнул Шерзод Ходжаев.

18 мая Минфин, Минэнерго и Минэкономразвития анонсировали реформу рынка энергоресурсов, а также внедрение социальной нормы потребления электричества и газа по всему Узбекистану. Рынок нуждается в поэтапном реформировании, чтобы привлечь частные инвестиции и увеличить мощности для удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы, заявили в министерствах.