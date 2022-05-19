Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев направил депутатский запрос в Государственную инспекцию «Узкомназорат» с требованием дать обоснованное разъяснение причины блокировки социальной сети Twitter и принять меры по её разблокировке.

«На мой взгляд, такие ограничения имеют больше негативных последствий, чем позитивных. Потому что пользователи совершают ещё более серьёзные правонарушения, переходя на использование других опасных и запрещенных источников, используя разные программы VPN для обхода блокировок», — написал он.

Согласно законодательству, организация должна ответить на письмо в течение 10 дней.





В четверг депутат, недавно открывший аккаунт в Twitter, спросил, когда разблокируют соцсеть. Некоторые пользователи напомнили ему, что именно депутаты приняли закон, позволяющий ограничивать работу соцсетей. Другие предложили направить депутатский запрос. Часть пользователей в шутку предположила, что Twitter разблокируют «за месяц до выборов» или «когда сборная Узбекистана выйдет на чемпионат мира по футболу».

Ограничение работы соцсетей

Доступ к Twitter, а заодно и к TikTok, «ВКонтакте», WeChat и мессенджеру Skype «Узкомназорат» ограничил прошлым летом — за нарушение закона «О персональных данных». Согласно закону, зарубежные компании должны размещать серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны. Поправку об этом в январе прошлого года подписал президент, до этого её приняла Законодательная палата и одобрил Сенат. Она вступила в силу с середины апреля того года.

Указанные ресурсы, за исключением Skype, остаются в реестре нарушителей закона. При этом к большому количеству других ресурсов, обрабатывающих данные узбекистанцев, ограничения не применялись. В начале ноябре прошлого года в реестре оказались пользующиеся большой популярностью в стране Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube и другие сайты. Это вызвало общественный резонанс, и уже через несколько часов доступ был восстановлен. За этим последовали отставки главы «Узкомназорат», министра ИКТ и советника премьер-министра по IT.

Отметим, что несмотря на официальное ограничение доступа к Twitter, в этой социальной сети продолжают публиковаться сообщения пресс-службы президента, правительства, председателя Сената и многих госорганов. Журналисты даже интересовались, каким VPN пользуются в верхней палате парламента.

В октябре прошлого года президент подписал закон о поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Он вступил в силу с 30 января 2022 года.